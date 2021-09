Lunigiana



La Lega a favore della Reggio Mare

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:39

E' la Lega Salvini Fivizzano a prendere la parola per dichiararsi a favore della Reggio Mare, collegamento veloce con la zona di costa.



"Che si chiami Fivizzano-Mare o Reggio Mare - esordisce il Carroccio - a noi poco importa, noi siamo da sempre favorevoli a questo collegamento veloce con la zona di Costa per fare uscire Fivizzano e la Lunigiana dall’isolamento che continua da anni. Per prima cosa ci piace fare chiarezza sulla genesi di questo progetto che ora viene portato avanti con rinnovato entusiasmo dal Comitato Civico Reggio – Mare “Una strada per la vita”.

"Fummo noi tra i primi – continuano i leghisti fivizzanesi – a sposare in pieno il lungimirante progetto del compianto professor Chinca, portandolo in consiglio regionale nel 2011, per chiederne l’inserimento nel Piano di sviluppo regionale 2011-2015, ma la maggioranza di centro-sinistra, con il voto anche degli allora esponenti locali, lo bocciò. Poi successivamente portammo anche in Parlamento una interrogazione scritta e contattammo il ministro delle Infrastrutture. Questo collegamento veloce tra Reggio Emilia e la Costa permetterebbe la rinascita del territorio con ripercussioni positive su popolazione, commercio industria e turismo. Ci fa piacere che chi siede oggi in consiglio comunale, approvando il progetto, si sia convertito sulla via di Damasco (pardon di Reggio) e ora sia favorevole a questa grande opportunità di rilancio del territorio. Unica nota stonata, sono le dichiarazioni del consigliere Ricciardi che in disaccordo con la sua stessa maggioranza, afferma “che Regione e Provincia non sono stati citati relegando il progetto in limbo fantasioso”. Queste affermazioni dal delegato provinciale alla viabilità non le accettiamo e lo invitiamo a informarsi meglio su tutto iter storico del progetto".

"È necessario- concludono i leghisti fivizzanesi - che la discussione si sposti subito in Parlamento per chiedere di inserire l’opera nel PNRR e poter accedere ai finanziamenti in arrivo dall’Unione Europea".