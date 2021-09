Lunigiana



La Lega preoccupata per la situazione della Don Gnocchi

lunedì, 27 settembre 2021, 15:39

La Lega esprime preoccupazione sulla situazione della Don Gnocchi di Fivizzano e sull' incertezza della sua riapertura.

"Già negli scorsi mesi abbiamo affrontato il problema della Don Gnocchi - esordisce la Lega di Fivizzano - e ad oggi ci sono ancora incertezze sulla data di riapertura della struttura.

Ribadiamo che inizialmente la struttura era stata chiusa per attività di sanificazione e manutenzione e che avrebbe dovuto riaprire nel giro di 40 giorni mentre ad oggi ne sono passati quasi 90 e ancora non si sa con certezza quando dovrebbe riaprire. Dal canto nostro abbiamo tenuto un dialogo costante con le autorità coinvolte e richiesto alla minoranza consigliare e ai nostri consiglieri regionali di presentare le dovute interrogazioni nelle rispettive sedi.

Inoltre-prosegue la lega-in queste settimane abbiamo appreso che sono in corso le trattative per la firma di una nuova convenzione con la struttura per cui ci chiediamo quali saranno i nuovi codici di accesso e quindi i servizi svolti dalla Don Gnocchi a Fivizzano e soprattutto se verrà riaperto il secondo piano inaugurato circa un anno fa in pompa magna alla presenza del consigliere Bugliani che finora non si è ancora espresso sulla vicenda.

Altro dubbio che ci poniamo è quale sarà il futuro dei 6 posti di Bassa Intensità di Cura (BIC) che l'ospedale di Fivizzano ha ceduto alla Don Gnocchi un anno fa a favore proprio della riapertura del secondo piano.

Speriamo presto -conclude la lega - che venga annunciata con certezza la data della riapertura e della ripresa dei servizi, che venga illustrato il contenuto della nuova convenzione e verificheremo quali servizi verranno svolti e se il secondo piano verrà riaperto".