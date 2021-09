Lunigiana



Lega Fivizzano: "Solo un dissuasore di velocità in località Cariggio (Monzone)"

domenica, 19 settembre 2021, 23:15

Ha fatto molto discutere, sia sui social network che tra gli abitanti della valle del Lucido, l’installazione, dalla sera alla mattina, di una postazione fissa di controllo della velocità con un limite dei 40 all’ora, in località Cariggio sulla strada provinciale che porta ad Equi Terme.

Per la precisione – affermano i leghisti fivizzanesi - si tratta della strada, chiusa da oltre 10 anni, per una frana prima del Bozzone e poi per un cedimento stradale, che ha interessato sia la rete fognaria che telefonica, che è stato ripristinato grazie all’intervento del Comune, con una spesa di 70.000€, pur trattandosi di strada provinciale visto che quest’ultima non aveva le disponibilità economiche. Sul ripristino della strada le minoranze di Fivizzano, con una mozione poi bocciata dalla maggioranza, avevano chiesto la predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale per evitare pericoli di incidenti all’intersezione tra questa strada e quella proveniente da Vinca/Tenerano. Grazie al supporto del consigliere provinciale della Lega Irene Mannini abbiamo interrogato la Provincia di Massa Carrara in merito alla questione. La Provincia con nota del 22 luglio ci ha risposto dicendo “che si tratta di una postazione di dissuasore di velocità in prossimità di una zona con abitazione ai bordi della strada, avendo i vetri spia oscurati”.

Quello che vogliamo fare emergere - prosegue la Lega - è la mancanza di chiarezza dell’amministrazione comunale verso i cittadini che non sapevano se fosse un autovelox o un dissuasore. Negli anni passati nel rettilineo della Mulina di Equi Terme gli abitanti chiesero un autovelox/dissuasore per impedire che le automobili sfrecciassero a tutta velocità ma non fu messo nulla, così come la nostra richiesta di dissuasori per i camion del marmo che transitano nel centro di Equi non fu accolta. Non si capisce quindi il criterio di posizionamento di tali apparecchiature e sulla base di che cosa viene deciso se metterlo in una strada o in un’altra. Di questo passo considerate le 94 frazioni si rischia un loro proliferare. Da ultimo “l’apparecchiatura è posizionata da Comune di Fivizzano su area di proprietà privata senza alcun provvedimento da parte di Provincia”. Ci sono dei costi?