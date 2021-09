Lunigiana



Mastrini annuncia: “Basta maxi-Asl, serve un ambito sanitario a nostra misura”

sabato, 25 settembre 2021, 14:37

di michela carlotti

Il sindaco Mastrini non molla sulla tematica della sanità lunigianese.

Non è nuovo a condurre la più importante delle battaglie territoriali: quella sulla sanità. Ed anzi, Mastrini si è fatto conoscere proprio con questo suo cavallo di battaglia fin dall’inizio del suo impegno politico, da giovane militante del partito di Forza Italia prima ancora di diventare sindaco del comune di Tresana ed assessore delegato alla protezione civile presso l’Unione dei comuni Montana della Lunigiana

Parliamo di Matteo Mastrini che oggi, ad inizio ormai avviato della stagione autunnale, memore della sofferenza vissuta dal sistema della sanità locale nel precedente inverno, torna a far luce sulla questione.

“E' trascorso un anno dalle elezioni regionali alle quali ho partecipato con entusiasmo. Quel risultato, per me inaspettato, 4.817 preferenze, mi ha dato ulteriori responsabilità soprattutto sul territorio lunigianese, dove vivo e amministro. Un territorio che ha dato un segnale chiaro a chi governa, al quale si deve rispondere”.

Con queste premesse, Mastrini entra quindi nel merito della questione: “Dopo essermi confrontato con alcuni operatori del comparto sanitario, mi preme evidenziare quanto segue. La sanità rappresenta circa l'80% del bilancio regionale”.

“Il presidio ospedaliero della Lunigiana – prosegue Mastrini - articolato sui plessi di Fivizzano e Pontremoli, soffre per la carenza di personale. A dicembre resteranno, a causa dei pensionamenti, solo due ortopedici per due ospedali e, cosa ancora più grave, un solo pediatra impegnato tre mattine a Fivizzano e tre mattine a Pontremoli, in orario antimeridiano, fino alle ore 14”.

Mastrini quindi attacca parlando di promesse disattese: “A questo punto la direzione dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest e la regione Toscana dovrebbero dare risposte chiare. Se invece non ne arriveranno, non potrà che essere ulteriormente certificata la sostanziale distanza di questi enti dal nostro territorio”.

Il primo cittadino di Tresana poi fa un passo in più, evocando la necessità di programmazione a fronte delle risorse in arrivo con il PNRR: “Sarebbe utile sapere quali progetti ci siano per rilanciare Fivizzano e Pontremoli: quella del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è l’ultima opportunità e dovrebbe essere raccolta con urgenza e prontezza”.

A conclusione, Mastrini fa un’anticipazione folgorante: “Ad inizio ottobre, anche in considerazione dello stallo e del lento ma inesorabile declino della nostra sanità, prenderà il via l'iniziativa per il superamento della maxi Asl e il riconoscimento di un ambito sanitario più piccolo, organizzato sulle esigenze dei territori e dei cittadini più fragili. Non stiamo chiedendo l'elemosina, ma solo rivendicando i nostri diritti di lunigianesi che hanno scelto di vivere dove sono nati”.