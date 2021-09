Lunigiana



Mastrini sull'emergenza ungulati: "Si investa quanto versato dai cacciatori per i permessi in azioni a tutela del territorio e degli agricoltori"

martedì, 14 settembre 2021, 19:11

Il sindaco di Tresana e Assessore alla Protezione civile dell'Università dei Comuni torna sull'argomento ungulati con alcune proposte: "Di fronte alla devastazione del raccolto e al rischio che alcune aziende agricole chiudano, non si può francamente sempre fingere che non ci siano responsabilità".



Giovedì 16 settembre è prevista una videoconferenza fra i Sindaci e Stefania Saccardi: "L'incontro previsto per giovedì con l'Asessore regionale alla Caccia e all'Agricoltura è ormai praticamente inutile: a breve riapre la caccia e i danni ormai sono stati fatti. C'è evidentemente un problema di gestione del territorio, che richiede probabilmente la revisione della stessa legge regionale e delle competenze".



Mastrini è scettico anche sull'efficacia delle più recenti misure attivate dalla regione: "Se qualcuno pensava di risolvere il problema concedendo agli agricoltori di cacciare gli ungulati, beh, evidentemente lo ha sottovalutato. Io penso che quanto i cacciatori pagano all'anno, circa 400 euro, debba essere investito a tutela di chi lavora e anche di chi coltiva per l'autosussistenza".



A Tresana da alcune settimane sono in corso anche le battute straordinarie: "Ringrazio in ogni caso le squadre di caccia che si stanno adoperando per fare il possibile".