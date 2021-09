Lunigiana



Palazzina ERP senza ascensore: disabile imprigionata in casa a Podenzana

martedì, 28 settembre 2021, 19:18

di Michela Carlotti

Felicina Bribiglia, residente a Podenzana, sessantenne invalida da tre anni, a seguito di un complicato intervento chirurgico alla schiena.

“A dicembre sono tre anni che mi trovo costretta su una sedia a rotelle” – racconta Felicina, segnata da un destino che, per beffa, ha ben poco a che fare col suo nome. Con una schiena rovinata da anni di lavoro di assistenza agli anziani, a dicembre 2018 Felicina decide di affrontare il primo dei quattro interventi alla sua schiena devastata da ernie, schiacciamenti delle vertebre e discopatie.

Quell’intervento non va come deve: “Sono entrata in ospedale in stampelle e sono uscita in sedia a rotelle” spiega la donna. Da quel momento, inizia la sua odissea tra ospedali e ambulatori specialistici: Felicina arriva a vendere la macchina e ad indebitarsi per pagare le visite mediche e le cure.

A causa della sua invalidità e della ridotta autonomia, Felicina all’età di 57 anni si trova dunque a non poter nemmeno più scendere le scale per uscire di casa da sola: costretta al secondo piano della palazzina di edilizia residenziale pubblica, priva di ascensore e senza montascale.

Felicina abita lì dal 1986: “Una palazzina popolare abitata da 12 famiglie – racconta Felicina - per la maggior parte anziane con diverse patologie. Cinque sono invalide. Ovvio che fare le scale anche per loro è problematico”.

A gennaio del 2019, poco dopo il primo intervento, Felicina fa richiesta di ascensore all’ente gestore della palazzina: “L’ho chiesto ad ERP per tutti i condomini, mi sono fatta portavoce di tutti. Anche se sono in sedia a rotelle, so farmi intendere”.

Erp acquisisce la richiesta ed autorizza l’intervento. Poi però, nulla viene fatto e Felicina resta imprigionata in casa, in attesa che Erp sciolga le questioni tecniche che impediscono l’avvio dell’intervento: “Non si possono trattare così le persone. Sono chiusa in casa da tre anni: dall’età di cinquantasette anni io sono costretta a guardare il mondo dalla finestra”.

Felicina riceve un aiuto nel disbrigo delle faccende domestiche dalla vicina di casa che, però, essendo anziana non riesce ad aiutarla ad uscire: “A parte quelle volte che viene l’ambulanza e mi carica sul seggiolino elettrico, posso uscire di casa solamente in braccio a mio figlio o mio fratello” – ci spiega la donna.

“Ora dovrò fare un altro esame: speriamo che non ci sia da fare il quinto intervento”. In attesa dei tempi tecnici e burocratici che permettano all’ente gestore ERP di sciogliere le riserve, Felicina conta sull’attivismo dell’amica Federica Fumanti, consigliera di minoranza del comune di Podenzana e responsabile zonale della Lega: è proprio lei che ci ha fatto incontrare Felicina.

Le salutiamo domandandoci quanta storia dovrà ancora essere scritta prima che i diritti e le tutele delle persone fragili, dei più deboli, diventino davvero cardini di questa società che si proclama solidale?