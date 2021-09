Lunigiana



Prosegue il tour del camper per la vaccinazione. SDS pronta anche per la terza dose

lunedì, 20 settembre 2021, 17:13

Prosegue mercoledì 22 e giovedì 23 settembre il tour lunigianese del camper per la vaccinazione anti covid-19, targato Società della Salute della Lunigiana.

Attrezzato appositamente e supportato da uno staff di professionisti in campo medico ed infermieristico, il camper farà tappa mercoledì 22 settembre nel comune di Zeri, prima in località Coloretta (dalle ore 10.30 alle ore 13), poi presso la chiesa di Rossano (dalle ore 14.30 alle ore 17.30).

Giovedì 23 settembre arriverà nel comune di Fosdinovo, prima nella frazione di Tendola (dalle ore 10.30 alle ore 13), poi a Fosdinovo capoluogo (piazza Fosso, dalle ore 14.30 alle ore 17.30).

Chi lo desideri, dai 12 anni di età in su, potrà recarsi al mezzo attrezzato e accedere, senza prenotazione, alla somministrazione della prima dose Pfizer o Moderna.

Pur essendo aperta a tutte le persone dai 12 anni in su, la vaccinazione con il camper si rivolge in modo particolare ai giovani, andando loro incontro nelle località più decentrate.

La SdS Lunigiana coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla vaccinazione, ricordando a chi è ancora scettico i suoi benefici, ovvero che gli attualmente ricoverati in ospedale, sia che si tratti di reparti ordinari che di terapie intensive, sono per la stragrande maggioranza persone non vaccinate.

La SdS informa inoltre la cittadinanza che è ancora possibile recarsi, almeno fino a fine settembre, dalle ore 8 alle ore 20 presso i presidi distrettuali di Aulla e Pontremoli per ricevere la prima dose di vaccino senza prenotazione, ovvero ad accesso libero.

Infine, anche la SdS Lunigiana è pronta per la terza dose del vaccino anti covid-19: da oggi coloro che rientrano nelle patologie previste dal ministro non devono prenotarsi, poiché le aziende sanitarie chiameranno direttamente le persone per la somministrazione.

M.C.