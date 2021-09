Sopresi di notte tre cacciatori di frodo: denunciati

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 14 settembre 2021, 12:50

In Lunigiana i sindaci dei comuni di Podenzana, Zeri, Mulazzo, Tresana e Licciana, sono intervenuti a più riprese chiedendo l'intervento della regione Toscana che ad inizio estate, su proposta dell'assessore al settore agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato modifiche significative alla normativa vigente

martedì, 14 settembre 2021, 12:44

È stato un obiettivo a lungo inseguito, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, sentito e dovuto agli abitanti di Montedivalli

martedì, 14 settembre 2021, 11:15

In attesa dell'attesissimo spettacolo in multimedialità della "Via Dantis" (marchio registrato), l'Associazione "Senza Tempo" organizza un incontro preparatorio

lunedì, 13 settembre 2021, 19:11

Mareno Barbieri, Governatore della Venerabile Confraternita di Misericordia di Bagnone, ha scritto una lettera al Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani

lunedì, 13 settembre 2021, 18:53

Com'è noto, a partire dall'inizio di quest'anno ormai a termine, la gestione del ciclo dei rifiuti era stata affidata alla società in house RetiAmbiente SPA, partecipata da tutti i comuni dell'ATO Toscana Costa. Individuato il gestore Retiambiente, però, è sempre rimasta aperta la questione dell'esecuzione del servizio

giovedì, 9 settembre 2021, 20:47

Per dare una spinta in più alla vaccinazione anti covid-19 in Lunigiana, terra di distanze anche considerevoli fra le piccole località e i centri principali, è in arrivo il camper targato Società della Salute della Lunigiana