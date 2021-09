Lunigiana



Torna il mese della speleo-avventura alle Grotte di Equi

domenica, 19 settembre 2021, 23:18

Cos'è la 'Speleo-avventura'? Si tratta di un affascinante e avventuroso percorso che consente di esplorare il tratto non aperto al pubblico delle Grotte di Equi, frequentato finora solo dagli speleologi specializzati. È stato realizzato nel 2018 dal Comune di Fivizzano al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi e gestito dalla Cooperativa di Comunità AlterEco.

Per avvicinarsi al tratto attrezzato si percorre tutto il tragitto per turisti, addentrandosi poi per 300 metri con l'ausilio di 'vie ferrate' e 'ponti tibetani' in ambiente buio. I visitatori saranno sempre assicurati ad una 'linea vita continua', attrezzati con imbrago e casco con lampada frontale e condotti da guide qualificate.

La 'Speleo-avventura' dura circa 2 ore e mezza ed è accessibile a tutte le persone in normale stato fisico e di salute. È un percorso alternativo ma complementare alle grotte turistiche classiche. Ha riscontrato un interesse crescente negli ultimi due anni per le sue caratteristiche uniche nel panorama italiano, tanto che i numerosi visitatori 'avventurosi' sono arrivati da tutta Italia e dell'estero.

AlterEco promuove il 'mese della Speleo-Avventura': Ogni sabato e domenica i visitatori, all'uscita dalla speleo-avventura che dura circa 2 ore e mezza, potranno approfittare gratuitamente del volo di 200 metri sul torrente sulla Zipline (teleferica con cavo e carrucola).

Chi vuole approfittare dell'occasione deve prenotare al 338 581 44 82 o segreteria@lunigianasostenibile.it. (tutti i dettagli su www.grottediequi.it). Il percorso costa 40 Euro a persona, mentre la zipline è gratuita. Naturalmente sarà garantito il rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria.