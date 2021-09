Lunigiana



Tutta la Lunigiana ammessa nella Riserva Mab Unesco: oggi la proclamazione in Nigeria

mercoledì, 15 settembre 2021, 20:00

di Michela Carlotti

E’ ufficiale: tutti i comuni della Lunigiana sono ammessi nella Riserva MAb Unesco dell’Appennino Tosco-Emiliano.

In occasione dell’International Coordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB) Programme che si è tenuto oggi pomeriggio ad Abuja in Nigeria, è stato infatti ufficializzato l’atteso ingresso nella Riserva Mab Unesco dei comuni lunigianesi che erano rimasti esclusi dalla perimetrazione originaria.

Nel 2015 l'Appennino Tosco Emiliano aveva ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio Unesco di Parigi di "Riserva della Biosfera". Un riconoscimento prestigioso con cui anche una buona porzione della Lunigiana veniva inclusa nei complessivi 34 comuni appenninici ed entrava nella rete delle riserve entro il più ampio programma intergovernativo Man and the Biosphere Programme avviato dall’UNESCO nel 1971.

Scopo del programma è promuovere e migliorare su base scientifica il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, attraverso la tutela della biodiversità e le best practices dello sviluppo sostenibile. Entro questo programma ambizioso che mira ad equilibrare il rapporto tra le popolazioni e l'ambiente in cui vivono, a valorizzare le risorse e le potenzialità dei territori ed a mettere in rete le opportunità delle variegate comunità locali, le riserve rappresentano siti privilegiati per la ricerca e per la sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale.

In buona sostanza, un trampolino di lancio per lo sviluppo locale.

A distanza di cinque anni dal suo battesimo, oggi la riserva allarga i confini originari estendendoli al comprensorio del Cimone in provincia di Modena, ai due parchi dell’Appennino in provincia di Parma, ed a vari centri urbani come Collecchio, Parma, Reggio Emilia, ma anche a Luni per la Liguria, a Barga per la Toscana ed ai comuni lunigianesi di Aulla, Pontremoli, Podenzana, Mulazzo, Tresana, Zeri che si aggiungono ai comuni già presenti (Villafranca, Licciana Nardi, Fosdinovo, Fivizzano, Filattiera, Comano, Casola, Bagnone).

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei comuni neo-ammessi, collegati nella giornata odierna in videoconferenza al congresso della Nigeria. Roberto Valettini, inoltre, ha plaudito alla notizia in qualità di presidente dell’Unione dei comuni: “Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che conferma l’identità di una Lunigiana unanimamente convinta delle proprie potenzialità”.

Ilcomune di Pontremoli ha organizzato un incontro nella giornata di domani, giovedì 16 settembre alle ore 16.00 nelle Stanze del Teatro della Rosa, per illustrare la circostanza.