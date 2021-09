Lunigiana



Villa Dosi Delfini, un’estate da record

domenica, 5 settembre 2021, 14:00

L’estate lunigianese ha visto un boom di presenze di turisti, italiani soprattutto ma anche stranieri, che hanno scelto questo piccolo lembo di Toscana per passare le vacanze. Meta prediletta per una visita in Lunigiana è certamente Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese situata alle porte del centro storico.

La Villa, ancora di proprietà degli originali committenti, è aperta al pubblico dal 2017 e, nonostante l’emergenza sanitaria, ha visto crescere anno dopo anno il numero delle presenze. Nei mesi di luglio e agosto sono state garantite quattro aperture settimanali, con ingressi contingentati e solo su prenotazione. Le visite sono state organizzate per piccoli gruppi, dati gli spazi esigui delle stanze della casa. Nonostante le premesse e l’introduzione del Green Pass, obbligatorio per visitare i luoghi della cultura, i visitatori hanno superato il migliaio in soli due mesi superando ogni aspettativa.

In autunno è ancora possibile visitare la Villa, sempre con prenotazione, in tutti i weekend di settembre e ottobre. Sono previste aperture straordinarie anche nei mesi di novembre e dicembre. La visita, della durata di circa un’ora, è accompagnata dalle guide di Sigeric – Servizi per il turismo. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet della Villa: www.villadosildelfini.it