Lunigiana



Zeri: Petacchi ha inaugurato Coc e parchi giochi

lunedì, 27 settembre 2021, 15:10

di michela carlotti

Rilanciare il comune, renderlo più attraente ed appetibile: questo è l’obiettivo dichiarato dal sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, fin dal giorno del suo insediamento nel 2017.

“Un percorso di questo genere – ha detto il primo cittadino – non può che passare attraverso le famiglie e quindi i bambini che rappresentano il futuro”.

Con questa motivazione, Petacchi ha aperto la cerimonia di inaugurazione di tre parchi giochi, sabato pomeriggio, a Coloretta, Patigno e Chiesa di Rossano.

Alla loro realizzazione, oltre ai fondi di bilancio comunale, hanno contribuito tre famiglie di Zeri e per questo il sindaco ha riservato una targa a “Nonno Fulvio”.

Petacchi spiega che la sua amministrazione aveva già programmato le realizzazioni nell’anno 2019 ma la pandemia ha bloccato tutto.

A Coloretta è stata inaugurata anche la sede del C.O.C.: una struttura in legno ottenuta grazie alla donazione della Croce Verde di Zeri e che, come centro operativo comunale, opererà a supporto del sindaco per il coordinamento zonale dei servizi di soccorso e di protezione alla popolazione in caso di emergenze e calamità.

L’ulteriore finanziamento di 10mila euro ottenuto dall’Unione dei Comuni servirà inoltre ad allestire la sede e renderla operativa con tutte le necessarie apparecchiature e dotazioni.

Presente alla cerimonia, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, nonostante i suoi serratissimi impegni ad una settimana dalla chiamata al voto per il rinnovo del consiglio comunale a Montignoso, dove è sindaco uscente al primo mandato.

Erano inoltre presenti: il presidente dell’Unione dei Comuni, Roberto Valettini, il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, ed il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi.

Hanno presenziato anche gli alpini e le associazioni di volontariato. Non ha potuto invece confermare la sua partecipazione il presidente della regione, Eugenio Giani, che si era reso disponibile per l’evento inizialmente programmato per la giornata di domenica e poi anticipato a sabato per l’allerta meteo.

Soddisfatto il sindaco per la numerosa partecipazione delle famiglie zerasche. Petacchi non ha mancato di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita delle opere ed in particolare ha espresso gratitudine al vicesindaco Secondo Novelli e all’assessore Gino Baratta: “Per un sindaco – ha dichiarato Petacchi – avere collaboratori cosi onesti e leali è una gran cosa. Avere loro, mi rende fortunatissimo”.