Lunigiana



“A Filattiera pronta una raccolta firme contro il velox”: l’annuncio di Bassignani (FI)

sabato, 30 ottobre 2021, 14:39

Autovelox sulla SS 62 davanti alla farmacia di Filattiera per far cassa alle spalle dei cittadini, a danno soprattutto di anziani e pensionati: è quanto denuncia Pierluigi Bassignani, coordinatore provinciale Forza Italia Seniores.

“Molti cittadini mi hanno scritto perché stanno continuando ad arrivare sanzioni per violazioni al codice della strada: a nostro avviso molto discutibili”.

Bassignani si riferisce a sanzioni elevate anche per una velocità di 53km/h: “In quanto rappresentante Seniores, segnalo che per un anziano o un pensionato, spesso con un assegno minimo, pagare certe somme per avere percorso la statale ai 53 km/h è ancora più ingiusto”.

“Come Forza Italia siamo già intervenuti con un’interrogazione del consigliere di minoranza Federico Lucchetti. Il sindaco Annalisa Folloni si è rifugiata in una risposta debole difendendo le proprie scelte che appaiono ai più totalmente sbagliate”.

“Ma – annuncia Bassignani - non pensi la Folloni che ci fermeremo: è pronta una raccolta firme! Continuare su questa strada, tipica della sinistra delle tasse e dei balzelli è incomprensibile”.

“Sindaco Folloni – conclude il coordinatore FI - non ne possiamo più e visto che sei molto attenta al sociale cos’hai da dire?”.

M. C.