Alternativa per il futuro: "Don Gnocchi, tutelare la nostra sanità"

martedì, 26 ottobre 2021, 10:41

Si susseguono numerosi, senza tregua, gli interventi provenienti dalle varie forze politiche, civiche e sindacali, sul ritardo nella riapertura della struttura Don Gnocchi di Fivizzano.

“Non sono più accettabili favole come quelle della sanificazione. I teatrini li lasciamo ai teatranti, noi ci occupiamo di politica e dei problemi delle persone”. Così esordisce il gruppo Alternativa per il futuro, rappresentato in consiglio comunale da Alessandro Domenichelli a cui preme insistere sullo stretto rapporto con l’ospedale cittadino.

“L’ospedale di Fivizzano è classificato come polo riabilitativo dai patti territoriali firmati nel 2014 da quasi tutti i sindaci – spiega Domenichelli - e la presenza della Don Gnocchi al suo fianco è fondamentale. Pertanto non è accettabile sottostare alle difficoltà della gestione privata. Si tratta di un servizio ai cittadini, di lavoro per gli abitanti della zona e per tutte le attività commerciali che vi ruotano intorno”.

Nella seduta di consiglio straordinario convocata martedì scorso su richiesta di tutti i gruppi di minoranza, i consiglieri della lista civica hanno chiesto al sindaco di sottoporre a tutti i capigruppo la convenzione tra Asl e Don Gnocchi, prima che venga sottoscritta: “L’esigenza – dichiara Domenichelli - è quella di verificare che in quell’atto venga chiarito in maniera definitiva ciò che dev’essere fatto all’interno di quella struttura e quindi anche il futuro dell’ospedale di Fivizzano”.

“Al termine della discussione – prosegue il gruppo - insieme alle altre forze di minoranza abbiamo prodotto un documento comune per tutelare la nostra sanità e abbiamo chiesto alla maggioranza di votarlo per dare ampio mandato al sindaco di proseguire negli intenti condivisi in consiglio comunale. Cogliendo questa grande opportunità il sindaco Giannetti ha votato il documento, ma grande è stata la nostra sorpresa nel vedere componenti della sua stessa maggioranza ignorarne l’importanza, rifiutando addirittura di condividerla”.

“Rifugiandosi dietro scuse incomprensibili – afferma il gruppo – hanno espresso voto contrario gli assessori Nobili, Gia, Ricciardi e si sono astenuti Grandetti, Confetti, Poleschi, Giannarelli”.

Sicuramente un dato politico rilevante e che non è passato inosservato alle opposizioni: “Il sindaco Giannetti, è ancora davvero sicuro della fedeltà e della competenza dei suoi colonnelli? Nella Roma antica patria del diritto moderno, erano i legionari più fedeli ad eleggere l’imperatore ma spesso, erano i suoi stessi pretoriani a farlo fuori”.

“Per concludere – incalza Alternativa per il futuro - sappiamo che la fondazione Don Gnocchi presto stipulerà una nuova convenzione ed è necessario che tutti i cittadini ne vengano a conoscenza, secondo le leggi di trasparenza ed onestà, che devono essere cardine principale di una amministrazione sana e funzionante, senza dichiarazioni smentite mezz’ora dopo”.

“Infine – conclude il gruppo - sulle beghe tra PD e Italia Viva, i consiglieri affermano che queste riflettono quello stato di profonda crisi che s'impadronisce delle istituzioni politiche, paralizzandole o portandole allo sfascio, con riflessi deleteri nei confronti della popolazione che non ha neppure il diritto di conoscere la realtà dei fatti. L’ultimo consiglio comunale si può riassumere solo con quest’ultimo concetto e la conferma è arrivata quando, come atto finale, per una pura questione di lana caprina, la maggioranza si è liberata del presidente del consiglio, Jessica Fabiani, sotto lo sguardo confuso dei pochi cittadini presenti”.

Mi. Ca.