Cerimonia delle candele Fidapa: donate due panchine rosse contro la violenza

venerdì, 1 ottobre 2021, 13:46

Sabato 26 settembre si è svolta presso il Country Club di Pontremoli l’annuale cerimonia delle candele della Fidapa Bpw Italy Sezione di Lunigiana. Nell’occasione si è svolta anche la cerimonia di consegna di due panchine rosse simbolo della campagna contro la violenza sulle donne che, dopo il restauro eseguito dalla presidente Fidapa Lunigiana Antonella Amadei, sono state donate al comune di Pontremoli. L’inaugurazione della prima panchina installata dal comune in via Roma si è svolta alla presenza di numerose socie Fidapa e di cittadini ed è stata officiata da Lucia Baracchini sindaco di Pontremoli con la presidente Antonella Amadei.



Sulla panchina è stata incisa la poesia dal titolo “ Petti - rossa “ della professoressa Rosanna Pinotti Socia Fidapa.



Petti - rossa



Sognavo

le ali

e il tuo canto

di libertà.

Ed invece, invece

l’improvviso leone

ti ha lasciata

esanime

sulla soglia di casa.

Il calore

non è bastato.

Che foresta intricata

è la vita!

E noi,

noi non abbiamo neppure le ali. (Rosanna Pinotti da Fragmenta)