‘Ciclone’ Don Gnocchi di Fivizzano: le due verità a confronto

sabato, 9 ottobre 2021, 15:30

di michela carlotti

“E’ ora di smorzare gli inutili allarmismi di questi giorni”. Sulla vicenda della Don Gnocchi, il primo cittadino di Fivizzano assicura di avere tutta la situazione sotto controllo e bolla come “inutili” le polemiche (che sono tante) di questi giorni.

Ma è proprio così? Dal 30 settembre, giorno previsto per la riapertura del polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, ogni giorno di ritardo è occasione di attacchi. Dalle opposizioni consigliari, ai sindacati, ai comitati: tutti vogliono risposte e nessuno è più disposto a digerire incertezze su un fiore all’occhiello della sanità locale.

E’ stato chiuso il 30 giugno per interventi di sanificazione e per lavori di manutenzione, dopo il periodo della conversione in reparto covid. Il personale della Don Gnocchi è stato temporaneamente spostato su altre strutture della Fondazione nella zona di costa, con la promessa di un ritorno in sede a lavori terminati.

Ma questo termine non arriva mai e le preoccupazioni montano come panna. Lo stato di agitazione proclamato dalla CISL doveva culminare nel sit-in di protesta di martedì scorso, ma la sopraggiunta convocazione da parte dei vertici della Fondazione ha creato un fuori programma che, però, non si è concluso secondo le attese.

“L’apertura che sembrava imminente, non si sa quando avverrà e questo non ci lascia per niente tranquilli” ha riferito Enzo Mastorci che promette di proseguire lo stato di agitazione sindacale con manifestazioni di protesta da organizzare per le prossime settimane.

Al fatto che non ci sia nemmeno un’ipotesi di data di riapertura, il segretario FP Cisl aggiunge la preoccupazione per la perdita della funzione riabilitativa: “I posti letto dedicati a questo saranno quattro su trenta. Sedici saranno posti letto di tipo cure intermedie di cui dieci sottratti all’ospedale e sei alle case di riposo”.

E’ stato dunque un gioco delle tre carte, secondo Mastorci, con il sostanziale indebolimento del servizio pubblico che già aveva la bassa intensità di cura (BIC): “Nomi diversi per posti letto della solita tipologia, tolti dal servizio pubblico e dati al servizio privato. Mentre, gli unici posti letto che saranno aggiunti, saranno quelli dell’hospice”.

“C’è un bando che rimarrà aperto per una decina di giorni, per il reclutamento di medici da assegnare allaDon Gnocchi a seguito della richiesta fatta alla Asl dalla

Fondazione stessa che ha sempre meno medici per garantire la copertura dei turni” spiega il sindaco Giannetti che fornisce la sua versione diametralmente opposta alle campane fin qui sentite.

Tutto partirebbe, dunque, dal problema di carenza di medici. Il sindaco spiega che la Asl si mette a disposizione della Fondazione anche cercando di riallineare la funzione della Don Gnocchi ai bisogni del territorio: “La Asl ha iniziato a rivedere tutti i codici che prima erano esclusivi per la riabilitazione, pensando anche a cure intermedie, stati vegetativi, hospice e, naturalmente, riabilitazione”.

Un ragionamento che dovrà culminare nella revisione della Convenzione, che inizialmente conteneva solo i codici riabilitativi, per rispondere con una puntualità maggiore a quelle che sono le richieste del territorio.

“Si ragiona su questo aspetto – spiega inoltre il sindaco - contemporaneamente al ragionamento sulla copertura del turno notturno”. L’ospedale di Fivizzano non ha al momento una guardia medica notturna per i reparti ma il medico del 118 e pronto soccorso.

“La Fondazione Don Gnocchi è disponibile a compartecipare alla spesa per il medico del turno notturno, per rafforzare ancor di più il nostro presidio ospedaliero ed inserire anche delle figure professionali uniche che non ci sonno mai state nel nostro ospedale, come ad esempio l’anestesista nelle ore notturne”.

Tutto va come deve andare, dunque, secondo Giannetti: “I progetti non si costruiscono in due giorni. Riuscire a coprire con guardia medica notturna il nostro presidio ospedaliero e, quindi, rafforzare il nostro ospedale, non è il lavoro di questi ultimi mesi ma è un progetto che ci portiamo dietro da più di un anno e mezzo”.

A chiusura del bando della ASL, con le adesioni dei medici che avranno dato la propria disponibilità a fare le notti nell’ospedale di Fivizzano, verrà costruito il turno notturno e, assicura il sindaco, la Don Gnocchi potrà regolarmente riaprire con cure intermedie di primo livello.

Giannetti giura infine, che né Regione né Asl hanno sottratto somme ai progetti per la Don Gnocchi: nessun disimpegno, dunque, e Giannetti aggiunge: “CISL sapeva ma forse si è dimenticato e che la minoranza si è mai informata presso il sottoscritto sull’evoluzione della situazione”.