“Dire Fare Giocare”: sabato ai giardini di Terrarossa

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:54

Questa mattina la stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta nel comune di Fivizzano, in località Pò, dove un cercatore di funghi aveva perso l’orientamento. L’uomo, residente a Massa, è stato ritrovato dai soccorritori verso le 12.30

venerdì, 1 ottobre 2021, 13:46

Sabato 26 settembre si è svolta presso il Country Club di Pontremoli l’annuale cerimonia delle candele della Fidapa Bpw Italy Sezione di Lunigiana

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:47

Il datore di lavoro faceva lavorare i propri dipendenti su un ponteggio non montato a regola d’arte per la prevenzione di cadute dall’alto di persone e/o cose, il tutto, oltre alla pericolosità di quanto accertato, in netto contrasto con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro

mercoledì, 29 settembre 2021, 20:09

Dal mese di ottobre, il reparto di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, coadiuvato dai ragazzi del servizio civile nazionale affidati al progetto di prevenzione dei rischi, arriverà nelle piazze di tutti i comuni del territorio per promuovere le regole di comportamento alle quali attenersi in caso di rischio...

martedì, 28 settembre 2021, 19:18

Felicina Bribiglia, residente a Podenzana, sessantenne invalida da tre anni, a seguito di un complicato intervento chirurgico alla schiena

martedì, 28 settembre 2021, 10:36

A Mulazzo domenica 3 ottobre torna il Bancarel’Vino 2021. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, il borgo storico ospiterà la 38^ edizione che vede protagonisti le produzioni vitivinicole autoctone della Lunigiana Storica