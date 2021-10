Lunigiana



Ferri contro Giannetti: “Ieri rimosso Serafini, oggi sfiduciata la Fabiani, domani chiuderanno le cave?”

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:23

di michela carlotti

Che a Fivizzano non corra buon sangue tra il PD ed Italia Viva si sa da almeno un anno quando, in occasione delle elezioni regionali, i due fronti sono scesi in campo da posizioni diverse e con propri candidati a sostegno del presidente Eugenio Giani.

Questa distanza ha avuto ripercussioni all’interno dello stesso consiglio comunale fivizzanese dove Diego Serafini, in quota Italia Viva, fu destituito della delega assessoriale che il sindaco decise di trasferire a Giovanna Gia.

Molto acceso è stata poi, in quest’ultimo anno, lo scontro tra le due parti rispetto alle questioni sanitarie, fino ad arrivare ad un’altra aperta rottura che si è consumata durante il consiglio comunale di martedì. In quella sede il gruppo di maggioranza ha, infatti, presentato una mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale, Jessica Fabiani che, come Diego Serafini, è in quota Italia Viva.

Quanto basta, dunque, a legittimare l’intervento dell’onorevole Cosimo Ferri, con una dura invettiva contro il primo cittadino Gianluigi Giannetti.

“La Giunta Giannetti è allo sbando: non ha idee, ne’ programmi, nasconde le criticità amministrative e l’assenza di una buona politica, attaccando sul piano personale e politico persone perbene che lavorano per la loro comunità con entusiasmo e passione”.

Ferri ripercorre le tappe: “E’ storia triste e nota che dapprima il sindaco ha revocato le deleghe all’assessore Serafini ed ora il suo gruppo di maggioranza presenta una mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale Jessica Fabiani. Per quanto riguarda Serafini, tra l’altro, la regione Toscana ha impugnato la delibera del comune di Fivizzano con cui è stato adottato il PABE : l’incompetenza non era quindi di Serafini ma dello stesso sindaco!”.

Cosimo Ferri fa riferimento al ricorso al TAR che sarebbe stato proposto proprio in questi giorni dall’avvocatura regionale contro la delibera con cui il consiglio comunale di Fivizzano l’estate scorsa aveva approvato i piani attuativi di bacino estrattivo.

Fatto, quest’ultimo, vissuto da Serafini come una rivincita nei confronti dell’assessore Gia: “Ricordo che nel consiglio comunale dell’estate, tutti i consiglieri delle minoranze avevano fatto notare come la delibera presentasse profili critici. Eppure, Gia e tutta la maggioranza hanno voluto votare comunque l’adozione dei PABE”.

Con tutte le conseguenze anche economiche del caso che, qualora fosse accertato l’inadempienza delle prescrizioni normative, potrebbero condurre alla chiusura fino ad emissione di sentenza dei tre siti estrattivi del Sagro, del Borla ma anche di Equi, nonostante quest’ultimo abbia un’altitudine inferiore ai 1200mslm.

“Mi chiedo poi – aggiunge l’onorevole Ferri - perché il sindaco Giannetti non usi la stessa determinazione avuta nel difendere l’ospedale di Fivizzano, nel chiedere chiarezza sul futuro della Don Gnocchi, perché non stimoli il consigliere regionale Giacomo Bugliani a mantenere la linea tenuta in campagna elettorale con tanto di taglio del nastro”.

“Questo modo di fare politica ci ha stufato. Vogliamo fatti e non parole – conclude Ferri - nell’interesse di un territorio che merita molto di più di questi atteggiamenti da vecchia politica e lontani dalla gente che ha bisogno di tutte altre risposte”.