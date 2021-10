Lunigiana



Fivizzano tra i vincitori del premio per la cooperazione comunale Italia e Germania

martedì, 12 ottobre 2021, 18:14

Questa mattina il sindaco Gianluigi Giannetti ha partecipato a Berlino, presso la sede dell’ambasciata d’Italia, alla cerimonia di consegna del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia. L’onorificenza era stata istituita nel settembre 2020 a Milano, dal presidente della repubblica Sergio Mattarella e dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier, entrambi presenti stamani, per riaffermare il valore della collaborazione tra i comuni italiani e tedeschi.

I due presidenti hanno consegnato il premio ai seguenti comuni: Bari – Hamm (premio comuni grandi); Bergamo – Ludwigsburg (premio comuni grandi); San Michele di Ganzaría – Giengen an der Brenz (premio comuni piccoli e medi); Bastia Umbra – Höchberg (premio comuni piccoli e medi); Fivizzano – Steinhagen (premio comuni piccoli e medi).

Questo il pensiero del sindaco Gianluigi Giannetti:

“Oggi siamo qui nella città di Berlino orgogliosi e felici di condividere il premio del bando dei Presidenti con i fratelli del comune tedesco di Steinhagen che da oltre trent’anni condivide con Fivizzano, con passione e con amore, la stessa impresa.

Ed è per questo che insieme abbiamo voluto chiamare il nostro progetto congiunto, con il motto latino: “Comites in amore Benigni” che significa: “Compagni affettuosi nella stessa impresa”, mutuando la frase di Jacopo da Fivizzano, pioniere della stampa a caratteri mobili e stampatore dei primi libri al mondo assieme all’inventore della rivoluzionaria tecnica, il tedesco Johannes Gutemberg.

E cosa c’e di più bello nella vita che essere “Compagni affettuosi nella stessa impresa”? Significa percorrere lo stesso cammino, nella stessa direzione, con le stesse finalità, e in più, mossi oltre che dalla volontà e dalla forza d’animo, anche da un grande sentimento d’affetto e di amore!

E’ una giornata molto importante per il significato del Premio dei Presidenti e gravida di simboli e aspettative, anche per quanto riguarda la storia dell’Europa delle Nazioni. Con la speranza di condividere il pensiero con tutti i popoli, mi faccio portavoce del messaggio di tutti gli uomini liberi, dovunque essi vivano, anche in segno di speranza per il futuro che vogliamo costruire nella pace tra i popoli.

Se oggi, in questa sede ove sono riuniti rappresentanti di realtà locali di Italia e Germania, di fronte ai rappresentanti più alti delle due Nazioni, quali i presidenti Mattarella e Steinmeier, riusciamo a immaginarci e a sentirci tutti come “Compagni affettuosi” nella stessa impresa”, un grande passo della storia verso la pace e l’armonia della nostra comune casa Europea sarà compiuto per la vittoria del bene!

La comunità di Fivizzano continua, dunque, a contribuire a scrivere la storia dell’Europa nel segno della cooperazione e della pace tra i popoli.

Mi. Ca.