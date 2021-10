Lunigiana



Giunta fatta a Bagnone: ecco i nomi

giovedì, 14 ottobre 2021, 19:02

di michela carlotti

A Bagnone è tutto pronto per iniziare il nuovo mandato amministrativo a guida Giovanni Guastalli e targato PD.



Sono state fatte oggi le nomine degli assessori e attribuite le deleghe a tutti i consiglieri eletti.



Paola Manganelli (115 voti) è il nuovo vicesindaco. A lei vanno anche le deleghe alle politiche sociali e di caccia e pesca.



A Giacomo Cariati (102 voti) va l’assessorato all’urbanistica, promozione del territorio e attività produttive.



Oltre alle deleghe di giunta, il neo-sindaco Guastalli ha assegnato incarichi anche a tutti gli altri consiglieri eletti in maggioranza: Luigi Leonardi (36 voti) è stato nominato presidente del consiglio comunale con delega alla cultura, mentre a Giuseppe Bazzali (36 voti) è toccata la delega alle politiche ambientali ed anche la nomina a consigliere delegato per l’Unione di Comuni.



Luca Meneghini (60 voti) arroga a se i lavori pubblici, protezione civile, rapporti con le frazioni e servizi cimiteriali; Marika Ghironi (57 voti) è la consigliera delegata a scuola e sport; infine, Giulia Marconi (49 voti) assume la delega alle politiche giovanili, rapporti con le associazioni e verifica attuazione programma.

Sul fronte della minoranza, al posto del candidato a sindaco sconfitto, Marco Negrari che ha rinunciato all’incarico di consigliere comunale, è confermato l’ingresso sui banchi dell’opposizione del primo dei non eletti in base alle preferenze ottenute: Daniel Forciniti (52), insieme ai due candidati eletti, Michele Olivieri (100) e Alberto Santini (57).