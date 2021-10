Lunigiana : villafranca in lunigiana



Grave dopo l'incidente tra due auto

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:50

Grave incidente tra due auto nella strada per Villafranca, all’altezza del bivio di Fornoli, avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16.30. La chiamata al 118 ha immediatamente fatto scattare il codice rosso.



Il Pegaso ha raggiunto l’obiettivo intorno alle 17.10. Uno dei due conducenti è stato caricato per essere trasportato in ospedale.



Il paziente era privo di coscienza, ma con buona saturazione e pressione: è rimasto in coma, dunque, a causa del trauma cranico dovuto all’impatto.



M. C.