I nuovi sindaci: Ferri raddoppia la Sordi a Pontremoli e Guastalli sbaraglia Negrari a Bagnone

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:40

Allarme poco prima delle 9 di questa mattina per la morte di un uomo di 51 anni, abitante a Massa, colto, presumibilmente, da un malore mentre stava cercando funghi nel comune di Zeri in località Zum Zeri in Lunigiana, dove iniziano gli impianti sciistici (in prossimità del rifugio Faggio Corciato)

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:38

Fissato il tetto massimo di 600 partecipanti e scongiurata l’incertezza del maltempo, quest’anno la terra del panigaccio e tutta la sua comunità di Podenzana hanno ridato vita al grande evento della Panigalonga

domenica, 3 ottobre 2021, 22:01

Il tempo un po' incerto non ha scoraggiato i partecipanti alla Caccia al tesoro della giornata Bandiera Arancione a Fosdinovo. La caccia, organizzata per domenica 3 ottobre dal Comune su iniziativa del Touring Club Italiano, non solo ha visto l’esaurimento dei 100 posti disponibili, ma altre squadre si sono aggiunte...

domenica, 3 ottobre 2021, 21:56

Dopo l’interruzione per Covid dello scorso anno, oggi è ripresa la celebrazione della ricorrenza della Croce dei vigili del fuoco

sabato, 2 ottobre 2021, 15:42

Dal luglio scorso continua ad essere chiuso il poloriabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, anche oltre le previsioni che ne avevano stabilito la riapertura dal 30 settembre. Le preoccupazioni si sommano ed oggi ad esprimerle è il comitato SOS salute Lunigiana

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:54

Questa mattina la stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta nel comune di Fivizzano, in località Pò, dove un cercatore di funghi aveva perso l’orientamento. L’uomo, residente a Massa, è stato ritrovato dai soccorritori verso le 12.30