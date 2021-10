Lunigiana



I partiti di maggioranza: “Siamo col sindaco. Fondazione ed Asl accelerino sulla riapertura Don Gnocchi”

domenica, 10 ottobre 2021, 23:32

La riapertura della Don Gnocchi, dopo lo stop del 30 giugno per sanificazione dei locali e lavori di manutenzione, dalla data prevista del 30 settembre continua a slittare… a data da destinarsi.



Il problema sarebbe legato alla difficoltà di reperire medici per coprire il turno notturno. Asl ha aperto un bando proprio a questo fine, ma tutti ormai dubitano che il reclutamento avverrà. Il sindaco Gianluigi Giannetti continua ad essere fiducioso e sostiene che trovato il medico, verranno subito organizzati i turni e la Don Gnocchi finalmente riaprirà.



Forti preoccupazioni sono state espresse dalla Cisl, da mesi al fianco di operatori e operatrici trasferiti fuori sede per un periodo che sembra non finire mai. Il segretario Enzo Mastorci martedì ha incontrato la direzione Don Gnocchi, ma ha lasciato chiaramente intendere che c’è ancora troppa incertezza.



Le preoccupazioni arrivano naturalmente anche dai gruppi di opposizione consigliari “Lista civica 2.0” di Mirco Moscatelli e “Alternativa per il futuro” di Alessandro Domenichelli, che hanno chiesto un consiglio straordinario sul tema.



Intanto, giovedì si è riunito tutto l’establishment dei partiti di maggioranza, democratici e socialisti, per fare il punto sulle tempistiche della riapertura: l’intero gruppo consiliare e le segreterie dei partiti di maggioranza alla presenza dell’onorevole Martina Nardi, del consigliere regionale Giacomo Bugliani e del referente della direzione sanitaria per la Lunigiana, dottor Luciano Pasquali.



Massima fiducia nell’operato del sindaco Giannetti, è il punto fermo da cui è iniziato il confronto di giovedì scorso, che ha ripercorso le tappe di un iter iniziato i primi di giugno, con tutte le parti coinvolte: il direttore della Don Gnocchi Fabio Carlotti, il direttore generale Asl Maria Letizia Casani, il presidente della regione Eugenio Giani.



“In questi mesi sono stati definiti i nuovi setting assistenziali, aggiornati alle esigenze che la pandemia ha imposto un pò a tutta la sanità – spiegano i due partiti della maggioranza fivizzanese - ed in particolare a strutture come il SOR, centro di eccellenza per la riabilitazione. Si è ragionato per dare alla Lunigiana anche quei quattro posti letto di hospice mai realizzati e per completare 25 posti tra cure riabilitative ed intermedie, con un successivo sviluppo verso posti letto per cosiddetti “stati vegetativi”.



E sulle tempistiche della riapertura?

“Tuttavia - ammettono i partiti della maggioranza – si è evidenziato, con forza ed in maniera negativa, il continuo rinvio della data di riapertura, definita inizialmente per il 30 settembre e poi ulteriormente disattesa. Secondo la direzione Don Gnocchi ciò è dovuto alla mancanza di personale medico disponibile, visto il massiccio “rastrellamento” per l'emergenza Covid, attuato dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest”.



Univoca, dunque, la richiesta di tutte le parti presenti giovedì, nel chiedere con forza alla direzione del centro riabilitativo (SOR) in primis ed alla direzione generale dell’Asl, una risposta celere ed immediata di riapertura della struttura fivizzanese che, peraltro, rappresenta una struttura sanitaria funzionale allo stesso ospedale ed al suo indotto e che garantisce posti di lavoro per Fivizzano e l’intera Lunigiana. “Posti che si erano persi – ricordano e concludono i partiti di maggioranza - nella nuova riorganizzazione delle strutture ospedaliere lunigianesi”.



Michela Carlotti