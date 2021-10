Lunigiana



I sindaci di centro-destra chiedono un seggio per votare in Lunigiana

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:39

Decisa la data delle elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio della provincia di Massa-Carrara, il 18 dicembre, subito i sindaci lunigianesi di centro destra hanno rinnovato la richiesta di allestire un seggio nel territorio.

“La Lunigiana è già di per se una terra sofferente che merita particolari cure e attenzioni. Il rischio è che l'esercizio del proprio diritto al voto non venga agevolato a tutto il corpo elettorale. Non è giusto che si voti solo nel seggio di Massa e non se ne organizzi uno in Lunigiana”.

Jacopo Ferri, Filippo Bellesi, Matteo Mastrini, Renzo Martelloni, Riccardo Ballerini puntualizzano il fatto che gli aventi diritto di voto, i cosiddetti “grandi elettori” composti dai sindaci e consiglieri di tutti i comuni della provincia, ammontano ad un numero considerevole, ben 245 di cui, la maggior parte sono lunigianesi: “Sarebbe singolare che non avessero un seggio sul territorio”.

“In altre aree interne della Toscana – spiegano i sondaci lunigianesi del centro destra - i presidenti di provincia uscenti hanno deciso di allestire un ulteriore seggio, così come avvenuto a Lucca, in Garfagnana. Chiediamo quindi anche noi, per l'ennesima volta, al presidente Gianni Lorenzetti, di favorire la partecipazione dei consiglieri comunali della Lunigiana, prevedendo un seggio nella nostra terra”.

“Sono numerosi – concludono - i comuni in cui si potrebbe votare: da Licciana a Tresana, da a Pontremoli a Casola, a Villafranca. Abbiamo il personale e gli spazi per poterci organizzare: la Lunigiana ha la sua dignità, venga riconosciuta”.

Mi. Ca.