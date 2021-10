Lunigiana



Il comitato SOS salute Lunigiana: “Anche noi aderiremo al sit-in per la riapertura della Don Gnocchi”

sabato, 2 ottobre 2021, 15:42

di michela carlotti

Dal luglio scorso continua ad essere chiuso il poloriabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, anche oltre le previsioni che ne avevano stabilito la riapertura dal 30 settembre. Le preoccupazioni si sommano ed oggi ad esprimerle è il comitato SOS salute Lunigiana.

“Non sappiamo nulla di quanto sia previsto dalla convenzione e nemmeno quale sarà la data effettiva e certa della riapertura. Non si spiega quanto sta accadendo e – annuncia il comitato - anche noi aderiremo a il sit in di protesta organizzato dai sindacati martedì mattina presso il mercato di Fivizzano”.

Il comitato ripercorre le tappe: “Tre mesi fa avevamo appreso dalla stampa che la struttura sarebbe stata chiusa per circa 40 giorni per attività di sanificazione. Solo successivamente – spiega - dopo un inspiegabile ritardo di circa due mesi, il comune di Fivizzano comunicava che la struttura avrebbe riaperto a fine settembre e che sarebbe stata firmata una convenzione da parte della Don Gnocchi e della ASL senza dire su quali specifiche di cura”.

Alla scadenza, però, nessuna novità: “Ancora e solo ritardi nella ripresa dei servizi che – prosegue il comitato - si dice potrebbero non riguardare il secondo piano aperto appena un anno fa, con il sacrificio da parte dell'ospedale di sei posti letto di bassa intensità di cura che sono passati dal nosocomio pubblico alla struttura privata e che in questi mesi sono transitati in costa”.

Secondo il comitato, ciò ha comportato la perdita di un servizio indispensabile post operatorio, unico per tutta la Lunigiana. E poi c’è il problema degli operatori della struttura: “Ad oggi ancora non sanno se potranno riprendere le loro attività presso la struttura di Fivizzano oppure se dovranno proseguire la attività lavorativa in costa o nelle altre strutture della Fondazione in cui sono stati trasferiti”.

Il comitato lamenta l’assenza d’informazione sul contenuto dell'eventuale convenzione per la riapertura della Don Gnocchi e ricorda le proposte che esso stesso ha sostenuto riguardo all’utilizzo del secondo piano della struttura: “Si parla dell'introduzione del servizio di hospice e delle cure palliative: queste erano soluzioni che avevamo proposto diversi anni fa per un'eventuale riapertura del secondo piano. Proposte che speriamo vengano oggi recepite ma senza togliere posti letto all'attività di riabilitazione che deve continuare ad essere il punto fermo della struttura Don Gnocchi e traino anche per l'attività ospedaliera”.