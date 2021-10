Lunigiana



Irregolarità nel cantiere: denunciato un 56enne della Lunigiana

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:47

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza in ambito lavorativo; questa volta le attenzioni si sono concentrate su un cantiere edile nel comune di Pontremoli.

I militari della locale stazione dei carabinieri, insieme ai colleghi forestali di Pontremoli, e con l’ausilio del personale specializzato dei nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Massa Carrara, hanno pertanto effettuato una visita ispettiva al cantiere edile rilevando delle irregolarità: il datore di lavoro, un 56enne residente in bassa Lunigiana, faceva lavorare i propri dipendenti su un ponteggio non montato a regola d’arte per la prevenzione di cadute dall’alto di persone e/o cose, il tutto, oltre alla pericolosità di quanto accertato, in netto contrasto con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.

Al titolare dell’impresa è stato quindi prescritto di procedere all’immediata messa in sicurezza del ponteggio.

Le infrazioni contestate prevedono ammende per complessivi 8 mila euro circa, con contestuale informativa alla procura di Massa.

Considerato il perdurare degli incidenti sul lavoro di cui, purtroppo, ogni giorno le cronache dei giornali sono piene, i controlli dei carabinieri proseguiranno, sia d’iniziativa sia in stretta sinergia con le verifiche pianificate dalla prefettura di Massa Carrara.

Il tema sulla sicurezza del lavoro è particolarmente sentito in terra apuana e lunigianese: la priorità è evitare il ripetersi dei continui infortuni sul lavoro che sono spesso causati dall’inosservanza proprio elle norme di sicurezza.