Lunigiana



L'alpinismo lento continua ad invitare a conoscere i paesi della storia

martedì, 12 ottobre 2021, 10:50

Nonostante una giornata ben soleggiata, ma fredda e ventosa, alcuni amici del Mangia Trekking sono saliti a Sassalbo per contribuire a farla conoscere soprattutto come piacevole meta turistica dell’entroterra, tra il mare e la montagna. Un luogo ricco di tradizioni che ancora racconta tanto della storia delle genti che l’abitarono. Sassalbo, famoso “paese senza camini” nella valle dei gessi, ove un tempo ogni casa era un seccatoio per le castagne, che rappresentavano il principale sostentamento alimentare per la comunità e forse la vera ricchezza del luogo. Nell’ultima camminata i partecipanti di Mangia Trekking, hanno osservato non solo gli straordinari panorami dall’Appennino al mare, ma hanno anche potuto constatare ed apprezzare con vero interesse l’importante opera manuale compiuta nel tempo dall’uomo. Attività che rappresentano ancor oggi, le tradizioni e storia di luoghi costruiti artigianalmente , siti quasi archeologici che assolutamente devono continuare a sopravvivere, perché sono in effetti veri e propri monumenti e/o musei a cielo aperto

Nel “viaggio” attraverso le bellezze paesaggistiche di Sassalbo, compiuto dall’associazione Mangia Trekking, vi è stato modo di osservare un curatissimo vigneto che cresce in alta quota, fagiani, cavalli, pranzare in mezzo a greggi al pascolo insieme ai loro campanacci e con i loro cani pastore maremmani, ed osservare qualche traccia di lupo, funghi e la maturazione di ogni frutto necessario per tisane e liquori. Sono queste attività di gruppo che contribuiscono a socializzare, Bellissime opportunità e iniziative per promuovere l’alpinismo Lento, quale eccellente attività sportiva, salutare, aperta a persone di ogni età. Infine i partecipanti si sono recati in un luogo panoramico in alto, da dove hanno potuto osservare il paese ed apprezzare ancor più la sua caratteristica ed il suo fascino.