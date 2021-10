Lunigiana



Lega Fivizzano: "Don Gnocchi chiuso, il sindaco Giannetti che si dimetta"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 09:05

Il gruppo della Lega di Fivizzano interviene a gamba tesa sulla situazione della Don Gnocchi chiedendo le dimissioni del sindaco Giannetti.



"Ormai è stato passato ogni limite-tuona la lega-per quanto riguarda la situazione della struttura Don Gnocchi di Fivizzano. In tutti questi mesi c'è stata una costante mancanza di informazione e di condivisione delle scelte con il territorio".



Dopo che sono stati trasferiti i sei posti di bassa intensità di cura dall'ospedale alla Don Gnocchi e dopo che è stata convertita in punto ricovero covid, dal primo luglio il Don Gnocchi è stato chiuso senza informare la comunità fivizzanese, che si è trovata a doversi sobbarcare trasferimenti in strutture lontane, per poter usufruire delle terapie di riabilitazione:"

"Tutto questo è inaccettabile- continua- sono state scelte sbagliate e anche comunicate male. Ad oggi ancora non si sa quale saranno le sorti della struttura, si parla della stipula di una nuova convenzione ma non se ne conosce il contenuto e soprattutto non si sa quando riaprirà".



" Quando anni fa - prosegue la lega - abbiamo organizzato una manifestazione sotto l'Ospedale di Fivizzano, in difesa della sanità locale, una vera manifestazione e non una semplice passerella politica in vista delle elezioni regionali come la tre giorni organizzata due anni fa, ci dicevano che eravamo dei visionari, che nessuno stava smantellando la nostra sanità, che le scelte politiche della regione a guida PD ci avrebbero ripagato e ad oggi a che punto siamo arrivati?



Che fine hanno fatto il Presidente della regione Giani il consigliere regionale Bugliani che in campagna elettorale erano presenti ad ogni evento, ad ogni taglio di nastro, in ogni sagra e oggi tacciono su questa problematica che ricordiamo ha ricadute su tutta l'utenza lunigianese?".



La Lega conclude, ribadendo la necessità di avere risposte esaustive o, al contrario, propone le dimissioni di sindaco e giunta.