Lunigiana



Lunigiana a tutto sprint sul turismo: buono per il futuro

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:52

di michela carlotti

Lo dicono i numeri, che nell’estate 2021 sono letteralmente esplosi tanto che, a detta degli operatori, l’afflusso dei turisti ha fatto registrare il tutto esaurito non sono solo in agosto ma anche nei fine settimana di inizio autunno.

Ma il territorio è troppo fragile, la copertura delle reti telefoniche e di internet carente. “Sono le condizioni base per il turismo”, ha chiarito l’imprenditrice Barbara Maffei ospite con Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano e assessore al turismo dell’Unione dei Comuni, della trasmissione del sabato mattina “Riparti Lunigiana” su Radio A, dedicata appunto al turismo.

Occorre lavorare sulla “fiscalità di vantaggio”, essenziale – ha aggiunto la Maffei – per fare nuovi investimenti”.

I dati: la Lunigiana è uno dei territori che nell’estate 2021 hanno tenuto testa al Covid e a galla il turismo toscano. Il settore ha avuto una crescita del fatturato, nei primi sette mesi del 2021, del +13%, secondo i primi dati di camera di commercio. Con l’alberghiero che ha fatto registrare un più 30%, recuperando quanto perso nel 2020.

“Abbiamo un prodotto che può essere declinato su più mesi”, ha aggiunto ancora la Maffei. “La capacità ricettiva ha dimostrato di non essere così forte da assorbire tutte le richieste”. Ed è un turismo non di soli stranieri. Si è registrato un importante afflusso di visitatori dal Lazio. Un fatto inedito”.

Rispetto al 2019 c’è stata un’importante inversione di tendenza anche alla voce nuovi residenti. Tendenza che fa registrare un +2% solo per quanto riguarda gli stranieri, che per la maggior parte hanno anche acquistato casa e si sono trasferiti in Lunigiana.

Ottimista sul futuro Giannetti: “Siamo all’interno di un Parco. Possiamo e dobbiamo mettere in piedi una rete di servizi e fare sinergia così da sfruttare le aree interne”. L’ambito della Lunigiana, inoltre, partito due anni fa grazie ai fondi della Regione, ha le risorse per proseguire il lavoro grazie a un progetto triennale che tutti i comuni insieme finanzieranno”.