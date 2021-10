Lunigiana



Mangia Trekking in cammino per valorizzare il comune di Comano

martedì, 19 ottobre 2021, 08:32

Un piccolo gruppo dell’Alpinismo Lento del Mangia Trekking, formato da elementi di grande esperienza maturata sui campi invernali, e terreni impervi recentemente si è recato nel comune di Comano, richiamato da alcuni componenti della comunità locale. Sia per bel conoscere i luoghi circostanti sia per valutare le possibilità offerte da una nuova base logistica recentemente rimessa a nuovo dal Comune e dall’Ente Parco dell’Appennino tosco-emiliano. Una struttura che ben potrebbe ospitare e supportare coloro che in inverno desiderano praticare ciaspolatrekking, lezioni di alpinismo e sci di fondo.

L’associazione vi potrebbe anche condurre gli studenti che praticano i corsi di alpinismo Lento in aula, guidati dall’esperto l’hikers mountaineer del Mangia Trekking Giuliano Guerri, a sperimentare quanto appreso sul campo. A far parte del tour esplorativo – conoscitivo inoltre la sportiva italiana (già olimpionica), oggi un riferimento dell’Alpinismo lento, (anche come collaudatrice di calzature da montagna) Alessandra Borio . Quindi l’importante testimonial italiana della Montagna Terapia Mara Giusti, artista anche nelle lavorazioni del ghiaccio in quota. Mario Venturini che nella sua ex veste di Vigile del Fuoco nel corso delle tante attività fece parte delle squadre di soccorso in ambienti impervi e poi sciatori ed esperti di conduzione delle strutture di rifugio.

Al termine della visita vi è stato l’incontro con il Sindaco Antonio Maffei , dove si è discusso di alcune possibilità di impiego della struttura da parte dell’associazione in collaborazione, ed insieme poi si sono recati a far visita al Castello Blandini che venne donato dall’omonima famiglia alla Comunità di Comano Comunità nel 1996. Qualche foto significativa dei luoghi e della giornata, e poi in Sindaco Antonio Maffei ed il presidente Giuliano Guerrri si sono dati ancora appuntamento a Camporaghena per stabilire e verificare e concordare ogni fattiva possibilità di collaborazione.