Marocchino lancia bottiglie senza motivo e insulta i carabinieri: arrestato

martedì, 26 ottobre 2021, 18:07

La Regione toscana e l’agenzia formativa Serindform srl, hanno attivato un corso di formazione per estetista, completamente gratuito destinato a giovani di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso. I posti disponibili sono 14

martedì, 26 ottobre 2021, 17:56

E' in corso il terzo intervento di riqualificazione del Parco Fiera di Barbarasco come Centro Commerciale Naturale. Tali centri sono forme di aggregazione nate per valorizzare la vivibilità dei piccoli centri e permettere ai borghi di restare competitivi

martedì, 26 ottobre 2021, 17:49

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana è anche orientamento scolastico, poiché promuovere i propri istituti superiori è fondamentale per mantenere i ragazzi e le famiglie sul territorio. Così, a partire da domani 27 ottobre, prende il via la serie di laboratori previsti dal progetto regionale “Studiare e formarsi in Toscana: scegli...

martedì, 26 ottobre 2021, 17:45

Una tre giorni dedicata al turismo per tour operator nazionali e internazionali dal nome “Buy Tuscany”, e organizzata da Toscana Promozione, si è tenuta a Lucca la scorsa settimana e la Lunigiana non poteva mancare

martedì, 26 ottobre 2021, 11:29

La questione Don Gnocchi di Fivizzano, con il ritardo che sta registrando nella previsione di riapertura, continua ad alimentare attriti tra le varie forze politiche

martedì, 26 ottobre 2021, 10:41

Si susseguono numerosi, senza tregua, gli interventi provenienti dalle varie forze politiche, civiche e sindacali, sul ritardo nella riapertura della struttura Don Gnocchi di Fivizzano