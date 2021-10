Lunigiana



Messe a frutto le risorse della Fondazione Cr Carrara per la sentieristica di Fosdinovo

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:13

Il gruppo Ecologia-Sentieri della Pro Loco di Fosdinovo, grazie ad un generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, ha realizzato nel 2021 numerosi interventi di pulizia, manutenzione e completamento sulla rete stradale e sentieristica di Fosdinovo tabellata dal CAI Sarzana in convenzione con il comune di Fosdinovo.

Oltre a rifornire le proprie dotazioni di materiale di consumo per consentire lo svolgimento delle attività in modo continuo nel tempo, il gruppo ha provveduto a realizzare consistenti lavori di sfalcio e sistemazione del fondo, e prodotto ed installato cartelli toponomastici e di divieto di transito per i mezzi motorizzati. Il tutto avvalendosi di volontari e ditte locali.

Inoltre, con il comune di Fosdinovo ha promosso un’iniziativa per la pulizia delle strade, denominata PuliAmo Fosdinovo. In particolare, i lavori sono stati svolti sui quattro itinerari ad anello con inizio e conclusione nel borgo di Fosdinovo, percorrendo i quali si può raggiungere buona parte delle frazioni del comune, ammirandone paesaggi ed ambienti naturali, conoscendone da vicino attività agricole, agriturismi e aziende locali in cui degustare prodotti tipici locali.

Il gruppo invita, nel rispetto delle norme anti-covid, a percorrere gli itinerari, della durata di mezza giornata o una giornata, che possono essere seguiti per intero ma anche percorsi solo per alcuni tratti, a seconda degli interessi di ciascuno, del tempo a disposizione e della prestanza fisica.

I sentieri sono una bella occasione di svago, oltre che per gli abitanti di Fosdinovo e delle province di Massa Carrara e La Spezia, anche per i turisti che soggiornano in zona. La cartina dei sentieri è visibile sul sito www.visitfosdinovo.it e può anche essere scaricata sul proprio telefonino per averla sempre a disposizione, oppure ritirata in forma cartacea presso il Centro per il Turismo del comune, sito in via Gignola, sotto il Castello Malaspina.

Il Gruppo auspica, nel prossimo futuro, la continuazione di una proficua collaborazione con la Fondazione CRCarrara.

M. C.