Lunigiana : fivizzano



Moscatelli: "Maggioranza spaccata sulla questione Don Gnocchi?"

lunedì, 25 ottobre 2021, 15:00

Qualche giorno fa, è stato convocato il consiglio comunale di Fivizzano su richiesta dei gruppi di opposizione per discutere sulla riapertura della Don Gnocchi.

Un atto dovuto, secondo i consiglieri di minoranza, soprattutto dopo il gran parlare che se n’è fatto sulla stampa, senza che mai l’argomento fosse stato trattato nella più opportuna sede istituzionale.

Un passaggio inutile, secondo la maggioranza, che da mesi lavora alla risoluzione della questione e che si era prefissata di parlarne in consiglio a riapertura avvenuta, garantendo comunque la disponibilità a relazionare in ogni momento ai consiglieri delle opposizioni su loro richiesta che però, a detta della maggioranza, non sarebbe mai stata fatta.

E allora, la minoranza unita ha presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Stefania Baldassarri e Alessandro Domenichelli del gruppo “Alternativa per il futuro, Mirco Moscatelli del gruppo “Lista 2.0 il futuro al centro”, Jessica Fabiani e Diego Serafini del gruppo “Italia Viva” poiché, come spiega Moscatelli: “Sembrava assurdo che un consiglio comunale non approvasse almeno un atto di indirizzo su una questione tanto importante. Durante la stesura si è tenuto conto di tutte le sensibilità, tant’è vero che il sindaco, a cui gliene diamo atto, ha riconosciuto la bontà del nostro lavoro”.

Da quel consiglio straordinario, secondo Moscatelli ed il suo gruppo, è emerso anche altro: “C’è stata una bomba politica che rischia di passare inosservata ( poiché la maggioranza produce più danni di quanti se ne riescano a raccontare) : il sindaco Giannetti ha votato assieme alla minoranza contro la sua maggioranza”.

Moscatelli ripercorre le tappe di quella seduta che avrebbe portato a galla le frizioni interne al gruppo degli amministratori: “Alla presentazione dell’ordine del giorno, il sindaco si è dimostrato favorevole alla votazione mentre dai banchi della maggioranza sono iniziati i primi distinguo supportati da faziose argomentazioni: tanto che sono state rispedite al mittente dallo stesso sindaco, il quale si è rivolto ai componenti della sua maggioranza tacciandoli, in sostanza, di volontà di rottura a priori”.

“L’ordine del giorno alla fine viene votato, nell’interesse esclusivo dei cittadini - puntualizza Moscatelli - con i voti favorevoli di Baldassarri, Domenichelli, Fabiani, Moscatelli e Serafini più quello del sindaco. Invece, i consiglieri della maggioranza Poleschi, Giovannucci, Confetti e Grandetti, si sono astenuti. Facciamo presente che tre di questi sono di prima nomina ed uno scivolone ci sta, ma fa specie che un veterano con 15 anni di consiglio alle spalle ed oggi vicesindaco come Giovanni Poleschi decida “di non decidere” contro il suo sindaco su una questione così delicata”.

Ma non solo astensioni: altri consiglieri della maggioranza, Gia, Nobili e Ricciardi, hanno votato addirittura contro: “Il documento proposto come ordine del giorno – spiega Moscatelli - era una sintesi del consiglio comunale e riprendeva fedelmente quanto riportato nella discussione e, se votato all’unanimità, avrebbe dato al sindaco pieno mandato del consiglio a mettere in chiaro con ASL e Regione il percorso di riapertura della struttura. E allora perché Gia, Nobili, Ricciardi hanno votato contro il loro stesso sindaco e alla fine contro l’interesse della popolazione? Qual è il loro concetto di politica e di bene del territorio?”.

“Ci spiacerebbe soltanto che fosse una prima presa di distanza da Giannetti per scaricarlo ed addossare su di lui le responsabilità dei fallimenti di questi anni. Fallimenti che – dichiara Moscatelli - sono corali e che riguardano un intero gruppo dirigente che ogni giorno di più si rivela inadatto ed assolutamente incapace di gestire la complessità della cosa pubblica, tanto da riuscire ad avere ben tre posizioni diverse su una questione tanto importante come la Don Gnocchi”.

Posizioni che, secondo Moscatelli ed il suo gruppo di civici: “Sono figlie non di un percorso o di una maturazione politica ma rispecchiano soltanto personalismi e manie di protagonismo in barba ai più elementari interessi degli esterrefatti cittadini del comune”.

M.C.