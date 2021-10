Lunigiana



Muore cercatore di funghi

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:40

Allarme poco prima delle 9 di questa mattina per la morte di un uomo di 51 anni, abitante a Massa, colto, presumibilmente, da un malore mentre stava cercando funghi nel comune di Zeri in località Zum Zeri in Lunigiana, dove iniziano gli impianti sciistici (in prossimità del rifugio Faggio Corciato).

Il personale sanitario dell'automedica di Pontremoli e dell'ambulanza della Croce Verde di Zeri è giunto sul posto in tempi rapidi, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. S i occupano della vicenda i carabinieri di Pontremoli.