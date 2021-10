Lunigiana



Nuovo prestigioso premio alla carriera per Marina Pratici

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:01

di michela carlotti

È stato assegnato nei giorni scorsi a Roma il tredicesimo premio alla carriera alla scrittrice aullese Marina Pratici.

Il conferimento è avvenuto nel contesto del premio internazionale “Città del galateo – Antonio De Ferrariis”, che ha visto Marina Pratici premiata dalla poetessa Regina Resta e da Sergio Camellini, presidente di giuria, assieme a personalità quali il regista Pupi Avati; il giornalista di RaiUno, Francesco Giorgino; la stilista Anna Fendi; il presidente onorario dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini; la religiosa e opinionista televisiva, suor Anna Monia Alfieri.

Il comitato scientifico del premio internazionale “Città del galateo – Antonio De Ferrariis” ha assegnato a Marina Pratici il premio d’eccellenza alla carriera con la seguente motivazione: “Per l’incessante attività letteraria e culturale, con infaticabile impegno e passione”.

Un riconoscimento prestigioso che la scrittrice aullese desidera dedicare alla memoria della madre, recentemente scomparsa: “A lei devo l’amore per l’arte e per la letteratura, e, in primo luogo, il rispetto dei valori primi”.

La premiazione si è svolta presso la sala del Primaticcio, Società Dante Alighieri, in piazza Firenze 27, ed è stata organizzata dall’associazione culturale internazionale “Verbumlandiart – APS”.

Nata nel 2013 per volontà della poetessa Regina Resta, l’associazione, nei suoi primi otto anni di vita, ha realizzato una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro che avesse la connotazione di iniziativa di interesse culturale, proponendosi di incrementare la percezione collettiva del valore della ricerca e dello studio individuale in ogni disciplina e rendendo il giusto merito ai migliori ingegni italiani e stranieri attraverso il conferimento di un riconoscimento.

Come quello conferito a Marina Pratici, la quale ringrazia l’associazione e la sua presidente “per la straordinaria opportunità offerta, ben rappresentata da questo Premio, di portare a conoscenza di un pubblico ancora più ampio le tematiche culturali e di impegno sociale, per le quali mi batto da anni”.