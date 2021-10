Lunigiana



Pontremoli, Bagnone, Montignoso: riconfermati tutti gli schieramenti politici

martedì, 5 ottobre 2021, 18:27

di michela carlotti

"Tutto cambia affinché nulla cambi": è l'eterna lezione del Gattopardo che si presta a rappresentare in una battuta i risultati delle comunali di ottobre nella nostra provincia. Riconfermati, infatti, tutti i schieramenti politici esistenti.

Pontremoli ha registrato l'atteso trionfo, trainato dal secondogenito dei quattro figli dell'europarlamentare Enrico Ferri, scomparso nel dicembre scorso. Preceduto, ed anche favorito, da una storia politica importante, Jacopo Maria non si è mai sottratto dal fare la sua personale gavetta politica, ricoprendo negli anni diversi incarichi: da segretario regionale di Forza Italia, a consigliere regionale ad amministratore comunale al fianco del sindaco uscente Lucia Baracchini che ieri, dunque, gli ha passato il testimone alla guida della città.

La vittoria è stata netta, decisa e categorica, se mai ce ne fosse stato bisogno, con 2919 voti contro i 1196 della coalizione di centro sinistra di Elisabetta Sordi: 70,94% preferenze contro 29,06%. Debole, però, l'affluenza che si è assestata sul 50,90%: solo un pontremolese su due è andato a votare, lasciando gli altri probabilmente a confidare in un risultato scontato o magari a rassegnati alla disillusione del cambiamento.

“E’ una vittoria che mi da grande soddisfazione – ha dichiarato Ferri - perché è chiaramente frutto del lavoro svolto in questi 10 anni da Lucia Baracchini ed è anche figlia del precedente grandissimo sforzo fatto negli anni da papà”.

"In democrazia gli elettori hanno sempre ragione - ha dichiarato la Sordi nel ringraziare tutti i suoi elettori e nel congratularsi con i vincitori. "Speriamo - ha concluso - che sappiano sviluppare progetti che ci possano tenere in gioco nella sfida dei fondi europei. Da parte nostra faremo la nostra parte per aprire la porta al futuro con un’opposizione seria, presente e costruttiva”.

Più piccato il commento del candidato sindaco bagnonese sconfitto, Marco Negrari: "La democrazia vince - ha detto - ma l'economia perde". Bagnone era effettivamente il comune che poteva riservare sorprese. Ma non è così che è andata. Con nuove (ma non troppo) vesti, il centro sinistra ha riaffondato i suoi artigli in questa terra che tradizionalmente è di diverso colore politico.

Con una campagna elettorale condotta sotto tono, con vari inviti declinati alla stampa, Giovanni Guastalli ha comunque vinto, pur senza marcare la differenza: 51,70% voti contro 48,03% di Negrari che ha comunque segnato una rimonta del centro destra rispetto alle tornate elettorali degli ultimi anni in cui aveva raggiunto il 47,2% nel 2014 ed il 47,8% nel 2019. La spallata a Daniele Lombardi, sindaco reggente di Bagnone dalla morte di Carletto Marconi avvenuta lo scorso giugno, evidentemente ha fatto la sua parte nel contribuire alle defezioni nel centro sinistra. Ma il neo candidato sindaco, Guastalli, nell’esprimere la sua naturale soddisfazione, rivendica proprio la continuità con la precedente amministrazione di cui già faceva parte come assessore. “A Bagnone ha vinto la continuità e la correttezza”, ha infatti dichiarato.

Un risultato atteso, previsto e prevedibile, ma non per questo meno sorprendente, è stato infine quello realizzato dal sindaco uscente di Montignoso, Gianni Lorenzetti. Forte dei suoi cinque anni di mandato amministrativo e dell'incarico di presidente della provincia che ricopre dal 2016, Lorenzetti ha totalizzato il 72,23% di voti, portando a casa 3.443 voti contro ben due coalizioni antagoniste: quella di Francesco Matteucci che ha raccolto il 12,94% di voti assemblando insieme civici ed ambientalisti e quella di Manuela Aiazzi, l’altra grande sconfitta con tutto il suo centro destra che ha incassato il 14,83% delle preferenze. A nulla, dunque, per lei è servito scaldare i motori alle elezioni regionali dello scorso anno: la Aiazzi non sfonda.

Calato il sipario delle competizioni elettorali, nella nostra provincia si riaccendono dunque le solite luci e restano spente tutte le altre. Ecco quindi la composizione dei nuovi consigli comunali, con i voti dei candidati:

Pontremoli: Ferri Jacopo Maria sindaco, con Cavellini Clara 822, Bertolini Patrizio 414, Buttini Manuel 327, Lecchini Michele 324, Corchia Gianmarco 274, Clerici Annalisa 236, Parodi Paolo 233, Lecchini Massimo 230. Restano fuori: Marino Matilde 183, Castellotti Daniele 168, Crocetti Gianluca 166, Lumachelli Paola 33.

In minoranza entrano Sordi Elisabetta con Battaglia Elena 288, Bassi Mario 226, Bola Matteo 186. Restano fuori: Ferrari Daniele 146, Tarantola Chiara 114, Saglia Carlo 109, Mannoni Cristina 75, Micheli Sonia 74, Compiani Simona 49, Lucchetti Pierluigi 23, Rossi Sauro 5.

Bagnone: Guastalli Giovanni sindaco, con Manganelli Paola 115, Cariati Giacomo 102, Menghini Luca 60, Ghironi Marika 57, Marconi Giulia 49, Leonardi Luigi 36. Restano fuori: Bazzali Giuseppe 36, Veschi Luca 17, Pini Aldo 9, Ghelfi William 7.

In minoranza entrano: Negrari Marco con Olivieri Michele 100, Santini Alberto 57 Restano fuori: Forciniti Daniel 52, Bassignani Alessia 48, Cortesi Gianluigi 46, Pierini Alessandra 39Pagani Serena 32, Cabras Sebastiano Giorgio 30, Simonini Maurizio 25, Grossi Francesca 16.

Montignoso: Lorenzetti Gianni sindaco con Giorgia Podestà 542, Pietro Gabrielli 359, Eleonora Petrazzi 344, Giulio Francesconi 331, Massimo Poggi 313, Stefano Del Giudice 299, Gina Gabrielli 286, Elisabetta Podestà 275, Marino Petracci 264, Raffaello Gianfranceschi 258, Giuseppe Manfredi 241. Restano fuori: Elisabetta Evangelisti 204, Cristiano Orsi 184, Deborah Carmassi 169, Carla Peruta 97, Arturo Colle 76.

In minoranza: con Manuela Aiazzi entrano Michela Bertelloni 122, Massimiliano Marchi 115, Franco Quiriconi 101. Restano fuori: Mario Cipollini 73, Veronica Venturini 50, Alessandro Cancogni 45, Laura Ginesi 35, Lorenzo Goletti 10, Marziano Bianchi 8, Mario Caribotti 6, Chiara Caponetto 3, Pier Giuseppe Lorieri 2. Con Francesco Matteucci entrano Donatella Berti 147 e Gianluigi Giunta 127. Restano fuori: Paolo Lenzetti 89, Gabriele Bugliani 70, Mariella Lenzetti 38, Calogero Danilo Avarello 35, Rosiride Cagetti 33, Alessandro Ginebri 30, Romina Rossi 21, Martina Cagetti 18, Veronica Lazzerini 17, Daniele Manfrini 11, Lorella Bertonelli 9, Valli Giunti 6, Roberto Nicoli 2, Manuela Valsega 0.