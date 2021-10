Lunigiana



"Raccolta foglie? Deficit di attenzione dell’amministrazione comunale su Monti"

martedì, 19 ottobre 2021, 14:19

Com’è noto le foglie cadute dagli alberi su strade e marciapiedi, soprattutto se bagnate, possono creare diverse criticità: rendere scivoloso il suolo e costituire un pericolo per i passanti ma anche ostruire le caditoie ed impedire il deflusso delle acque nel sistema fognario.

Non solo. Il fenomeno della caduta stagionale delle foglie, seppur possa erroneamente apparire una questione di scarsa rilevanza, nella realtà ha una certa importanza anche a livello di percezione da parte dell’utenza: se l’amministrazione comunale non riesce a fornire un riscontro positivo alle esigenze della cittadinanza, fioccano lamentele.

Un cittadino “arrabbiato” residente della frazione di Monti nel comune di Licciana Nardi, ha voluto documentare con scatti fotografici, l’accumulo di fogliame nelle aree del paese in cui vi sono alberature ma anche la crescita incontrollata del verde ai bordi delle strade, delle vie, delle piazze.

Il servizio di raccolta delle foglie, da consuetudine, dovrebbe essere svolto con cadenza stagionale nel periodo autunnale (settembre-dicembre), interessando tutte le aree in cui sono presenti alberature: invece, secondo il cittadino che ha contattato la nostra redazione, c’è una sorta di deficit di attenzione da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle frazioni minori del comune ed in particolare di Monti.

“Ne’ ora, ma nemmeno nei mesi precedenti – riferisce il cittadino - sono stati fatti interventi di pulitura a Monti. Invece, c’è molta puntualità nelle altre due principali frazioni del territorio comunale: Licciana capoluogo e Terrarossa/Masero”.

Una sorta di attenzione preferenziale al decoro delle frazioni indicate, secondo il cittadino, e noncuranza per la frazione di Monti terra di passaggio tra l’area commerciale del comune, il Masero, ed il suo capoluogo, Licciana.

ll fenomeno della caduta delle foglie nel periodo autunnale costituisce certamente una criticità continua e quindi non presidiabile contemporaneamente in tutto il comune: ma proprio per questo, il servizio di raccolta delle foglie dovrebbe far parte di un piano di programmazione delle attività specifiche di spazzamento delle strade.

Va studiato un piano per la raccolta delle foglie, riorganizzando il servizio a livello operativo per andare incontro alle esigenze della popolazione di tutto il comune: è quanto chiede il cittadino chiedendoci di mantenere il suo anonimato.

M.C.