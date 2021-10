Lunigiana



Rosa Mater di Fivizzano candidato a Milano al premio profumo “green”

sabato, 9 ottobre 2021, 15:27

Il profumo della rosa, creato dal naso alchimista Anna Rosa Ferrari (Anne Rose in arte), per raccontare la città medicea, è candidato al riconoscimento all’innovazione responsabile del profumo, indetto dall’Accademia del Profumo di Milano.

La raffinata essenza del territorio fivizzanese, è un progetto nato nel 2019 voluto dall’Assessore alla Cultura Francesca Nobili.

La giuria di qualità del concorso “Innovazione responsabile del profumo”, che ha selezionato le proposte delle fragranze creative, è composta oltre che da Ambrea Martone, presidente Accademia del Profumo, da esimi docenti ed esperti di Università Bocconi, Università Sant’anna di Pisa, Università di Ferrara e Federchinica.

L’evento di premiazione del vincitore si svolgerà il 12 ottobre alla BAM Biblioteca degli Alberi di Milano.

Rosa Mater è concepita dal naso Anne Rose all’antica maniera dell’arte alchemica, che si traduce in un’opera che rispetta le leggi della natura, quindi della sostenibilità e della solidarietà. L’essenza Rosa Mater non è nuova a riconoscimenti significativi: infatti è stata dedicata alla Beta Vergine dell’Adorazione, patrona di Fivizzano, ed è stata donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 25 agosto 2019, in occasione della sua visita.