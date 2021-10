Scattano le ricerche per un cercatore di funghi

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:01

E’ partita la nuova edizione del censimento permanente della popolazione residente e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge, ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:50

Incidente tra due auto sulla strada per Villafranca, all’altezza del bivio di Fornoli, nel pomeriggio intorno alle 16.30. Grave uno dei due conducenti, un ragazzo di 32 anni, privo di coscienza, trasportato in ospedale dov’è stato ricoverato in rianimazione

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:17

La grande sconfitta a Pontremoli è Elisabetta Sordi. A Bagnone, invece, Negrari non ci sta a fare la minoranza. Entrambi sono stati raggiunti telefonicamente dalla Gazzetta

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:10

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, sulla situazione del Polo Don Gnocchi ha presentato un'interrogazione alla Regione

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:31

Preoccupazione in Lunigiana per la presenza della vespa velutina, una delle tante specie di insetti alieni che stanno invadendo il nostro territorio creando enormi problemi economici, ambientali e spesso sanitari

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:24

La castagna non sta più nel "riccio". Dieci è considerato il numero perfetto, rappresenta il compimento, la realizzazione finale, quello collocato sulle maglie di tutti i capitani e per noi è il giorno in cui la Castagna Bike tornerà a gioire