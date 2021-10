Lunigiana



Ser.D. Lunigiana: il report della nuova responsabile Carolina Bianchi

sabato, 30 ottobre 2021, 14:38

Dall’aprile scorso, la dottoressa psichiatra Carolina Bianchi è la nuova responsabile dell'unità funzionale Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) della zona Lunigiana, nell’ambito del Dipartimento di salute mentale e dipendenze.

Nel 2009 ha iniziato a prestare la propria attività presso l'unità funzionale Ser.D. della zona Apuane, nella sede di Massa, come dirigente medico nella disciplina di psichiatria, occupandosi sia di attività clinica che inerente la sicurezza del paziente e l'area della qualità e accreditamento.

Partendo dai dati relativi agli utenti in carico al Ser.D. Lunigiana, emerge che, nel 2020 ammontavano a 282 unità e che sono cresciuti diventando 308 nei primi nove mesi del 2021: di questi ultimi, 163 sono i tossicodipendenti, 97 gli alcooldipendenti, 33 i tabagisti e 16 i dipendenti dal gioco d’azzardo.

Il dato non contempla gli utenti che hanno concluso o interrotto il trattamento nel periodo in questione, e il loro minor numero, nel 2020, può essere dovuto al rigoroso lockdown per arginare il dilagare del coronavirus.

“I dati della letteratura internazionale - commenta la dottoressa Bianchi - riportano che, durante la pandemia da covid-19, si sono verificati cambiamenti significativi del fenomeno e nel consumo di sostanze psicoattive”.

“L'emergenza sanitaria – spiega la dottoressa – hanno determinato la temporanea sospensione dell'attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nei contesti privilegiati di intervento, in particolare la scuola, l'ambiente di lavoro e la propria comunità di appartenenza”.

Per questo il Ser.D. Lunigiana ha intenzione di promuovere la ripresa degli interventi di prevenzione, ripartendo da bambini e adolescenti che, oltre ad essere i soggetti più a rischio nell'ambito dell'uso/abuso di sostanze e dell'approccio alle dipendenze comportamentali, rappresentano i gruppi più vulnerabili in questo momento segnato dall’emergenza sanitaria.

Verrà, pertanto, riproposto il progetto ‘Deep-End’ in modalità online, che vedrà coinvolti studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'attività di prevenzione è, inoltre, condotta attraverso la partecipazione ad un progetto a valenza aziendale sul gioco d'azzardo patologico, denominato ‘Slow Life’, coordinato dal responsabile aziendale dell'area dipendenze, il dottor Maurizio Varese, che vede il raccordo ed il contributo di tutti i Ser.D. dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

“Va sottolineato – conclude la Bianchi - che il Ser.D. Lunigiana, assieme all'equipe multiprofessionale che lo costituisce, si è sempre contraddistinto nel collaborare attivamente con gli istituti scolastici - conclude la dottoressa Bianchi - e nel proporre progettualità nel tempo adattate ai cambiamenti culturali e sociali e all'esperienza maturata dagli operatori stessi”.

Il presidente e il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, colgono l’occasione per augurare un buon proseguimento di lavoro e una proficua attività professionale alla dottoressa Carolina Bianchi.

M. C.