Lunigiana



Serafini su Don Gnocchi: “Perché il bando Asl per i medici non è stato fatto prima?”

giovedì, 14 ottobre 2021, 10:40

di michela carlotti

La perdurante incertezza sulla data di riapertura della struttura Don Gnocchi, porta con se inevitabilmente preoccupazioni e polemiche. È di oggi l’attacco del consigliere Diego Serafini, in quota Italia Viva.

“Dopo che i sindacati hanno scoperto il vaso di Pandora rivelando che la struttura non è ancora stata aperta a causa della mancanza di medici sui turni notturni, si sono susseguiti comunicati del sindaco, del PD locale e dell’ASL che, cercando di metterci una toppa, invece hanno solamente allargato il buco”.

“Il presupposto è che bisognerebbe capire come sono andate veramente le cose – incalza Serafini - dato che nelle uscite degli ultimi mesi il sindaco non ha mai parlato di questo problema e per tutta l’estate ha ripetuto che la chiusura era solo temporanea per la sanificazione e la manutenzione dei locali”.

“Arrivati poi al mese di settembre – spiega Serafini – il primo cittadino si è lasciato andare dicendo che a giorni avrebbe firmato la convenzione per la riapertura che, invece, al momento sembra molto lontana dopo gli ultimi accadimenti”.

Il consigliere riprende le dichiarazioni del sindaco Giannetti che, a conclusione di un intervento sulla stampa, contestava alla minoranza di non essersi mai informata presso il sindaco stesso sull’evoluzione della situazione: “Abbastanza bizzarra come dichiarazione – sbotta - dato che non si sta parlando di un problema personale di qualcuno per cui ci si debba sincerare della situazione”.

Piuttosto, prosegue Serafini “Si tratta di un problema dell’intera cittadinanza e pertanto il sindaco dovrebbe autonomamente informarne tutti (minoranza e cittadini compresi) trattandosi, in questo caso, di una struttura importantissima per il nostro comune e non solo”.

Oltretutto, dichiara il consigliere IV, “Ogni volta che chiedevamo le novità sui nostri presidi, tramite comunicati pubblici o in consiglio comunale, venivamo tacciati e bollati come quelli che parlano solo per prendere like su facebook e far rumore!”.

“Sono poi arrivati i surreali comunicati del PD e dell’Asl. – dichiara Serafini – Il partito, mantenendo fiducia nell’operato del sindaco, si lamenta del ritardo dell’apertura (dopo che il sindaco per tre mesi ha ripetuto che a settembre la Don Gnocchi sarebbe sicuramente ripartita). L’Asl, invece, ci comunica che la settimana scorsa ha aperto un bando interno per reperire i medici per la Don Gnocchi perché la ritengono una struttura importante per il territorio”.

Ma la domanda è: se la ritenevano veramente importante, perché il bando per il reclutamento dei medici non è stato fatto qualche mese fa? A quest’ora forse la Don Gnocchi sarebbe aperta.

“Dopo la nostra richiesta verrà convocato un consiglio comunale d’urgenza per discutere proprio del futuro della Don Gnocchi. Il consigliere Claudio Ricciardi, che rappresenta la maggioranza nella conferenza dei capigruppo, ci ha posto questa domanda: – riferisce Serafini - “cosa serve fare un consiglio d’urgenza? Pensate che stare a parlare della Don Gnocchi due ore risolva i problemi?”.

“Purtroppo – conclude Serafini – questo rappresenta e chiude bene il quadro politico di Fivizzano, con un consigliere regionale sparito nel nulla come al solito dopo le elezioni, un sindaco che racconta bugie per mesi ed il capogruppo di maggioranza che non conosce le basilari regole della democrazia”.