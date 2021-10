Lunigiana



Sordi: “Italia Viva dica da che parte sta”

martedì, 26 ottobre 2021, 11:29

La questione Don Gnocchi di Fivizzano, con il ritardo che sta registrando nella previsione di riapertura, continua ad alimentare attriti tra le varie forze politiche. Non ultimo, lo scontro tra Pd e Italia Viva con la sfiducia del presidente del consiglio, Jessica Fabiani, in quota Italia Viva, da parte del gruppo di maggioranza consigliare cappeggiato dal PD.

È di oggi l’intervento di Sinistra Ecologista Civica, per il tramite del suo esponente lunigianese Paolo Sordi: “Il centrosinistra non è sicuramente una prigione e la libertà di critica tra alleati è sempre possibile. Il centrosinistra non può essere neppure un’armata Brancaleone dove ci si aggrega per un pò ma per andare poi da una altra parte. Per questo chiediamo all onorevole Cosimo Ferri esponente di primo piano di Italia Viva dove vuole andare”.

L’onorevole Ferri, ricordiamolo, non aveva tardato a manifestare il suo dissenso nei confronti della sfiducia data dal sindaco Gianluigi Giannetti alla Fabiani.

“Nella nostra provincia – prosegue Sordi - nelle recenti elezioni amministrative, Italia Viva ha fatto alleanze differenziate tra centrodestra e centrosinistra. Ma ora è tempo di ragionare sul futuro. Si vuole destabilizzare il centrosinistra al governo di importanti comuni come Fivizzano con polemiche pretestuose, oppure si vuole costruire tutti insieme una solida alleanza per riconquistare e governare i comuni del nostro territorio a cominciare da Carrara e da Massa? Ancor più in Lunigiana: dobbiamo procedere con alleanze variabili a macchia di leopardo o dobbiamo avere un programma comune per dare più peso al nostro territorio in ambito provinciale e regionale?

“Per questo – conclude Sordi - non è possibile continuare con uno stucchevole tira e molla. Dica Italia Viva da che parte vuole stare, altrimenti si collocherà da sola nel campo degli opportunisti e là resterà”.

M.C.