Lunigiana



Sordi la grande sconfitta, Negrari molla: il puzzle dei nuovi consigli comunali

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:17

di michela carlotti

“E’ una vittoria che mi da grande soddisfazione, perché è chiaramente frutto del lavoro svolto in questi 10 anni da Lucia Baracchini ed è anche figlia del precedente grandissimo sforzo fatto negli anni da papà”.

Jacopo Maria Ferri ha salutato così, all’insegna della continuità, l’esito delle urne che ha sancito la sua elezione a sindaco di Pontremoli. Staccando di molto l’antagonista di centro sinistra Elisabetta Sordi, con il 70,94% dei voti contro il 29,06%, il suo è stato un trionfo.

Fino all’ultimo giorno della campagna elettorale Ferri non ha ostentato sicurezza, impegnandosi come se nulla fosse scontato benché la sua fosse una vittoria già scritta, prevista e probabilmente favorita non solo dal suo impegno nella precedente amministrazione ma anche da una sua storia politica importante: al punto che, pur con la complicità del maltempo, l’affluenza alle urne ha registrato un modesto 50,90% come se gli elettori sapessero che, nel bene e nel male, nulla sarebbe cambiato.

La grande sconfitta, invece, a Pontremoli è Elisabetta Sordi. "In democrazia gli elettori hanno sempre ragione - ha dichiarato a caldo, subito dopo gli esiti elettorali. "Speriamo – aveva aggiunto - che sappiano sviluppare progetti che ci possano tenere in gioco nella sfida dei fondi europei”. Da parte sua, la Sordi ha fin da subito promesso di esserci: “Faremo la nostra parte per aprire la porta al futuro con un’opposizione seria, presente e costruttiva”.

Raggiunta telefonicamente, a due giorni dai risultati, abbiamo provato a commentare con lei (questa volta a freddo) la sconfitta che pesa ancor di più se confrontata con l’importante risultato ottenuto un anno fa dalla Sordi in occasione delle elezioni regionali al fianco di Eugenio Giani: allora si era piazzata al terzo posto dei candidati più votati del PD, subito dopo i mostri sacri piddini della nostra provincia: Giacomo Bugliani e Roberta Crudeli.

Il sospetto è che la Sordi sia stata abbandonata dal suo partito. Eppure, lei non ha dubbi: “Non mi sono mai sentita abbandonata dal partito che ha fatto tutto il possibile in termini di aiuto e sostegno durante la campagna, proprio avendo molto chiaro quanto fosse difficile la partita”.

Ed anzi, la Sordi conferma la sua iniziale analisi del voto: “In realtà, penso che sia stata espressa molto chiaramente la volontà della popolazione di proseguire con la linea della passata amministrazione. Noi abbiamo proposto un cambiamento che non è stato appoggiato”.

Ci spostiamo a Bagnone.

Anche qui il sindaco neo-eletto, Giovanni Guastalli, ha salutato la vittoria all’insegna della continuità: “A Bagnone ha vinto la continuità e la correttezza”, ha dichiarato in esito allo spoglio. Guastalli era già assessore della precedente amministrazione guidata dal compianto sindaco Carletto Marconi, prematuramente scomparso a giugno. Anche la sua, dunque, è stata una vittoria tutto sommato prevedibile, ma certamente non scontata come quella pontremolese.

A conferma di ciò, c’è una forbice non molto ampia tra i risultati ottenuti dalle due coalizioni antagoniste: 51,70% voti contro 48,03% del centro destra di Marco Negrari. Qui ha giocato un ruolo significativo il passo di lato fatto dal reggente uscente, Daniele Lombardi, tradito dai compagni di squadra che hanno preferito l’assessore Guastalli alla guida della coalizione di centro sinistra.

Proprio per questo, la partita a Bagnone poteva riservare delle sorprese. Ma così non è stato e la sconfitta oggi brucia più che mai sulla pelle di chi sperava nel cambiamento. Negrari, infatti, non ci sta a fare la minoranza: ma, si tratterebbe di una decisione già concordata con la sua squadra in caso di sconfitta.

Lo raggiungiamo telefonicamente per capirne di più e lui ci conferma senza esitazioni la sua decisione: “Non c’è niente di nuovo. Erano accordi già presi ed ho anche dichiarato più volte in campagna elettorale che se avessi vinto, avrei preso l’aspettativa dal lavoro per dedicarmi alle funzioni di sindaco. Il contrario era sott’inteso : l’aspettativa per i consiglieri di minoranza non è prevista per legge e quindi non posso che ritirarmi”.

“Impensabile lavorare, assistere due familiari invalidi certificati con la 104 e fare anche politica, oltretutto dall’opposizione – aggiunge a conclusione Negrari - che ha un ruolo veramente limitato nei piccoli comuni“.

Di fronte alle importanti problematiche familiari che lo riguardano, alziamo le mani e lo salutiamo complimentandoci comunque per il risultato ottenuto. Al suo posto sui banchi dell’opposizione salirà il primo dei non eletti: Daniel Forciniti.

Il nuovo consiglio comunale di Bagnone, in base alle preferenze ottenute dai candidati eletti, sarà dunque così composto: per la maggioranza, con Guastalli Giovanni sindaco saliranno Manganelli Paola (115), Cariati Giacomo (102), Menghini Luca (60), Ghironi Marika (57), Marconi Giulia (49), Leonardi Luigi (36). In minoranza: Olivieri Michele (100), Santini Alberto (57), Daniel Forciniti (52).

Ricordiamo infine la composizione del consiglio comunale di Pontremoli: Ferri Jacopo Maria sindaco, con Cavellini Clara (822), Bertolini Patrizio (414), Buttini Manuel (327), Lecchini Michele (324), Corchia Gianmarco (274), Clerici Annalisa (236), Parodi Paolo (233), Lecchini Massimo (230). In minoranza entrano Sordi Elisabetta con Battaglia Elena (288), Bassi Mario (226), Bola Matteo (186).