Lunigiana



Ultimi posti per il corso gratuito di estetista

martedì, 26 ottobre 2021, 18:07

La Regione toscana e l’agenzia formativa Serindform srl, hanno attivato un corso di formazione per estetista, completamente gratuito destinato a giovani di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso. I posti disponibili sono 14.

La sede di svolgimento del corso è in Via Marina Vecchia, presso la sede Serindform, in prossimità dell’Istituto Professionale Alberghiero Di Stato “G. Minuto”. I locali sono ampi ed accoglienti ed i corsi potranno essere effettuati nel rispetto delle normative anticovid.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 2100 ore, si suddivide in 2 annualità di 1050 ore cadauno. Sono previste:

- 650 ore di lezioni teoriche di cui 300 ore finalizzate all'accompagnamento per l'acquisizione recupero delle competenze di base e 320 di competenze legate al profilo professionale – 30 ore di Accompagnamento - 650 ore di attività laboratoriale - 800 ore ( 400 ore per anno) di applicazione pratica in alternanza scuola lavoro.

I giovani destinatari sono coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione, avendo cioè frequentato per almeno 10 anni la scuola o un organismo formativo accreditato per l’obbligo di istruzione e che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di I° grado. Coloro che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione ma non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, devono essere inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso formativo. Gli allievi al momento della domanda di iscrizione devono essere in possesso del Patto di Attivazione in corso di validità (ovvero stipulato da non oltre 60 giorni); qualora il patto sia antecedente ai 60 giorni deve essere aggiornato con il competente Centro per l'Impiego.

Per l’ammissione al corso di soggetti di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (QCER lingue). La verifica avviene attraverso la un’attestazione o con una prova di lingua italiana.

Le domande di iscrizione redatte su appositi modelli, devono essere corredate del documento d'identità, codice fiscale, Patto di attivazione di Garanzia Giovani, Documentazione che attesta l’assolvimento dell’obbligo scolastico, per soggetti di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (QCER lingue).

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa Serindform Srl, Via Marina Vecchia, 175, Massa. Eventuale selezione avverrà in data 25/10/2021, alle ore 9:00 presso l’Agenzia formativa SERINDFORM SRL Via Marina Vecchia, 175 – Massa

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa Serindform Srl - Via Marina Vecchia, 175 Massa. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per mail a info@serindform.it, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale.

Mi. Ca.