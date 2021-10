Lunigiana



Un palatenda polifunzionale a Gragnola: partiti i lavori

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:15

di michela carlotti

Sono iniziati a Gragnola i lavori di costruzione del palatenda, una struttura polifunzionale che avrà le dimensioni di 45 mt x 25 mt comprensivi di spogliatoi.

Un impianto al servizio della comunità che, come spiega il sindaco Gianluigi Giannetti: “Accoglierà sia le attività sportive di tutta la vallata del Lucido ma servirà anche per eventi, feste e manifestazioni”.

Soprattutto, la struttura sarà anche un punto di protezione civile: “Un centro importante per un territorio, come il nostro che – spiega Giannetti - soffre per molte calamità naturali, in primis per il rischio sismico”.

Il costo totale di realizzazione è di 340mila euro, finanziati per 110mila euro dalla regione Toscana, per 180mila euro con fondi di bilancio del comune di Fivizzano e per 50mila euro con il contributo dell’associazione Valle dell’Aquila.

Sui tempi di ultimazione dei lavori, il sindaco risponde: “L’obiettivo nostro è di avere la struttura pronta in cinque mesi”.