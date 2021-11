A Fivizzano nasce l’associazione “Terre dei Bianchi e Terre dei Bosi”

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 15 novembre 2021, 22:05

In Lunigiana, molte realtà nate dall’esperienza associativa si sono costituite in cooperative per strutturare e trasformare in lavoro l’amore per il proprio piccolo borgo e per il nostro territorio

domenica, 14 novembre 2021, 20:14

Nell’ambito delle celebrazioni per i 550 anni della stampa a caratteri mobili, ieri si è svolto un importante evento presso il museo di San Giovanni a Fivizzano

sabato, 13 novembre 2021, 19:03

Dopo i due rinvii del dicembre 2020 e del marzo 2021 disposti a livello nazionale a causa del Covid19, è ormai certo l’appuntamento elettorale del 18 dicembre per il rinnovo delle cariche di presidente e dei consiglieri della provincia di Massa Carrara.

sabato, 13 novembre 2021, 12:54

Dopo una chiusura proseguita per oltre quattro mesi, ad inizio novembre la struttura specialistica riabilitativa Don Gnocchi di Fivizzano ha riaperto i battenti, con la rimodulazione di alcuni servizi

sabato, 13 novembre 2021, 11:17

La circolazione veicolare è interrotta sulla Sp 54 Arlia-Comano, nel territorio comunale di Comano, all’altezza del ponte al km 5,900, dall'aprile 2020

venerdì, 12 novembre 2021, 12:43

Da oggi riprendono a Pontremoli le prime visite urologiche ambulatoriali che erano state sospese nei giorni scorsi, scatenando l’immediata reazione del sindaco Jacopo Ferri