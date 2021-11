Lunigiana



A Tresana l’opposizione interroga la giunta sulla sostituzione del medico

giovedì, 25 novembre 2021, 09:29

di michela carlotti

I consiglieri di minoranza del comune di Tresana, Valeria Vasoli​, Amedeo Cinquanta e​ Davide Bianchi hanno presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per ricevere notizie sulla sostituzione del medico di base, dottor Giovanni Faggioni, che dal 15 dicembre andrà in pensione.

“Rivolgiamo a lui tutta la nostra riconoscenza per la sua costante presenza nel territorio, soprattutto in questi due anni di emergenza sanitaria causata dal Covid. Contemporaneamente – scrivono i consiglieri - ci rivolgiamo al consigliere Sara Tacchini per chiedere come intenda agire l’amministrazione nei confronti dell’Azienda Usl per ottenere un medico in sostituzione di Faggioni”.

“Troppe sono le domande che si stano ponendo gli assistiti e soprattutto – lamentano i consiglieri d’opposizione - il silenzio dell’amministrazione in merito alla questione lascia un senso di confusione e incertezza a cui bisogna porre rimedio”.

“Chiediamo un riscontro tempestivo e soprattutto – concludono i consiglieri - non possiamo aspettare mesi per avere risposte, come già successo per le diverse interpellanze. Chiedono chiarimenti tutti i cittadini di qualsiasi colore”.

Per questo il sindaco, Matteo Mastrini, ha inviato una mozione alla Società della Salute, indirizzata al direttore Amedeo Baldi e del presidente della Riccardo Varese per chiedere alla direzione aziendale una sostituzione urgente.

“Nei piccoli comuni – afferma Mastrini – i medici svolgono un'importante funzione sanitaria e sociale, rispondendo ai bisogni delle persone più fragili. Pare, però, che non sia intenzione dell'Usl sostituire quelli prossimi al pensionamento, mettendo i pazienti nella condizione di doversi rivolgere a medici non operanti sul territorio comunale”.

A Tresana si attendono, dunque, risposte dalla società della salute.