Lunigiana



Agricoltura: la giornata del ringraziamento a Fivizzano

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:55

"Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione". E' questo il tema del messaggio della Cei per la 71 esima Giornata nazionale del ringraziamento promossa da Coldiretti Massa Carrara che si celebra quest'anno in Lunigiana, a Fivizzano, con la santa messa alla Chiesa dei Santi Jacopo e Antonio e della B.V. dell'Adorazione in agenda domenica 28 novembre. La santa messa è accompagnata, come da consuetudine, dalla benedizione dei prodotti della terra e delle macchine agricole e dalla sfilata dei trattori per le vie del centro.

"Sarà bello ritrovarci per celebrare uno dei momenti più importante e partecipati del mondo agricolo dopo un anno molto difficile per tutti noi. – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – La Giornata del Ringraziamento assume un valore ancora più attuale alla luce delle sfide che abbiamo di fronte come comunità e come umanità. Sfide climatiche, economiche ed umane che mettono al centro un'agricoltura sostenibile ed etica. Il messaggio di questa giornata esalta il lavoro dei nostri pastori nella lotta allo spopolamento e all'abbandono dei territori marginali e così dei nostri pescatori e di tutti quei mestieri che si prendono cura del territorio".

Il programma. Ore 10.15 raduno delle macchine agricole Piazza Medicea; 11.00 SS. Messa Santi Iacopo e Antonio (Piazza Medicea), 12.00 benedizione della terra e delle macchine agricole; 12.15 partenza del corteo delle macchine agricole; 12.45 pranzo sociale Sala Banda Musicale Moncigoli.