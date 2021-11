Lunigiana



Al via la fase attuativa del PNRR: i territori possono accedere alle risorse

sabato, 20 novembre 2021, 11:54

di michela carlotti

Siamo entrati nella fase attuativa del tanto atteso PNRR: giorni fa, il governatore della regione, Eugenio Giani, ha convocato tutti i sindaci della Toscana per illustrare tutte le risorse che saranno a disposizione della nostra regione per il piano di ripresa e resilienza.



Il piano nazionale prevede investimenti per 191,5 miliardi è si sviluppa in base a 6 missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute.

Le risorse sono molte e vanno investite in tempi relativamente ristretti: le rendicontazioni dovranno essere prodotte entro dicembre 2026.

I territori possono dunque già accedere alle risorse che, è bene chiarire, si muoveranno in più modi: in alcuni casi i territori saranno destinatari diretti delle risorse senza che ne facciano richiesta. In altri casi, i territori potranno accedervi sulla base dei bandi che verranno pubblicati in questo e nei prossimi mesi e che possono essere monitorati sul sito degli affari regionali.com, affari regionali.it Inoltre, ci saranno le strutture ministeriali che faranno i bandi diretti per i comuni, ed altri ministeri che invece transiteranno per le regioni come soggetti attuatori.



Al fine di assicurare un collegamento diretto con i territori, è stata costituita un’unità di struttura presso il ministero per gli affari regionali.



L’incontro di martedì dei sindaci lunigianesi Matteo Mastrini (di Tresana), Gianluigi Giannetti (di Fivizzano) e Riccardo Ballerini (di Casola), ricevuti a Roma dal ministro Mariastella Gelmini, è stato l’occasione per conoscere l’unità di struttura che si è resa disponibile a recepire le richieste del territorio lunigianese.



In particolare, c’è una proposta di emendamento cara alla Lunigiana, a cui sta lavorando in questi giorni il Parlamento. Riguarda l’intervento sui Borghi, entro la missione 1: sul tema dei borghi, il ministero della cultura ha stimato di investire 20 milioni per un solo borgo individuato a regione.

L’emendamento, invece, contempla soprattutto una ripartizione delle risorse in maniera da avere un risultato dilatato su più territori.

Ecco il testo della bozza di emendamento:

“3-bis. Le risorse (stanziate dalla M1C3 Investimento 2.1, del PNRR) finalizzate a finanziare il previsto “Piano Nazionale Borghi”, per il sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sui progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico, sono assegnate alle province italiane che provvedono a ripartirle ai piccoli comuni da esse individuati.”