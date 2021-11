Lunigiana



Approvato il piano turistico 2022: la Lunigiana punta su outdoor, cultura e buon cibo

lunedì, 22 novembre 2021, 17:24

In questi giorni l’ambito turistico, formato sotto spinta dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e dedicato alla promozione del turismo lunigianese, ha presentato il piano operativo turistico 2022 alla conferenza dei sindaci.

Si punta ad aumentare i flussi nel periodo primaverile e autunnale, a valorizzare i comuni dell’ambito come aree a vocazione naturalistica e sportiva, a rafforzare e consolidare i flussi relativi al mercato nazionale, ad aumentare il livello di conoscenza dei comuni dell’ambito e dei prodotti sui principali mercati esteri identificati e, infine, a esaltare alcune particolari aree prodotto su mercati nazionali ed esteri sia con azioni di comunicazione sia con azioni di promocommercializzazione.

In particolare, il lavoro è incentrato sul turismo sportivo e sulla valorizzazione dei prodotti tipici, molti dei quali sono dop, attraverso un piano enogastronomico che faccia da calamita unitamente alla passione per l’outdoor. Due attività che ben si sposano con le tradizioni, di cui la Lunigiana è ricca. Non manca l’attenzione a relax e benessere, a partire da buon cibo e bei paesaggi.

“Un piano operativo che prosegue il lavoro intrapreso nel 2021 - commenta l’assessore al turismo e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti - con la speranza di entrare definitivamente nella fase post Covid per un rilancio del turismo in Lunigiana. Abbiamo idee chiare e progetti certi che coinvolgono tutti i portatori d’interesse che si trovano sul territorio, in maniera da fare squadra come mai in passato”.

“Nell’anno che sta passando abbiamo avuto risultati molto positivi con +33% di presenze nei mesi di luglio e agosto rispetto al 2019: questo – afferma Giannetti - è il segnale che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo proseguire per arrivare a fare del turismo la prima fonte di reddito del nostro territorio”.

“Il piano è frutto di un serio e organizzato impegno dell’Unione di Comuni, dell’Ambito Lunigiana e di tutti gli attori che in questo momento stanno collaborando e ben lavorando per accelerare quella rinascita di cui il nostro territorio aveva bisogno. La stagione turistica 2022, ne siamo sicuri, darà ancora più soddisfazioni” conclude il presidente dell’Unione di Comuni e sindaco di Aulla Roberto Valettini .

